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CМИ: Бывший бойфренд Виктории Азаренко хочет забрать у нее сына

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  • 10.08.2017, 20:32

Белорусская теннисистка заручилась поддержкой израильского адвоката.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко оспаривает опеку над сыном, заручившись помощью израильского адвоката Зива Вальнера, пишет сайт «Трибуна».

В 2016 Виктория объявила о том, что ждет ребенка вместе с ее партнером Билли МакКигом. После рождения сына она вернулась в спорт.

В июле 2017 пара распалась, МакКиг уехал в Беверли-Хиллс и обратился в суд, где заявил, что он его ребенок похищен. В короткий срок суд постановил, что ребенок должен быть возвращен в Лос-Анджелес.

Из-за сложности процедуры вместе с местным юристом, представляющим теннисистку, Азаренко решила обратиться к израильскому адвокату Зиву Вальнеру, одному из лучших адвокатов в области семейного права в Израиле. После двух недель подготовки к судебному процессу, который был скрыт от фанатов и СМИ, стало известно, что поднимается вопрос о родительских правах и суд пройдет в Беларуси.

Вальнер объявил также, что готовится иск к бывшему партнеру Азаренко за нанесение огромного материального ущерба. Азаренко пропустит турнир в Цинциннати, а если пропустит и US Open, то ущерб достигнет 10 млн долларов. Следующее слушание назначено на сентябрь, и Вальнер говорит, что у Азаренко очень хорошие шансы. Если она выиграет, она пообещала приехать в Израиль и поблагодарить государство и адвоката.


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