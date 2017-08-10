Леонид Кравчук: Янукович совершил предательство 10.08.2017, 22:47

Леонид Кравчук

фото: tut.by

Беглый экс-президент Украины не нашел серьезной поддержки в стране.

То, что он сбежал, – не самое страшное в его поступках. Самое страшное – что он призвал Путина ввести в Украину войска

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович понимает, что появляться в Украине для него сейчас – нецелесообразно, сказал первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью журналистке Алесе Бацман, пишет "Гордон".

"Думаю, мало нашлось бы людей, которые его бы поддержали. Потому что предательство – а оно было... То, что он сбежал, – не самое страшное в его поступках. Самое страшное – что он призвал Путина (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") ввести в Украину войска", –сказал Кравчук.

По его словам, это – доказанный факт, так как на заседании Совета Безопасности ООН был процитирован соответствующий документ.

"Думаю, об этом знает Виктор Федорович, и он понимает, что появляться в Украине – нецелесообразно по объективным обстоятельствам. А если взять человеческие – что он в Украине мог делать сейчас? Поставлю такой вопрос перед собой и не нахожу на него ответа. Стать оппозиционером? Или баллотироваться в депутаты или в президенты? Что он мог бы предложить украинскому народу как лицо, как политик? Я не нахожу ответа", – рассказал политик.

Кравчук добавил, что если бы Янукович начал давать показания, это многим могло бы не понравиться.

"Некоторые руководители и политики, которые сейчас при власти, работали при нем и с ним. И не просто работали, а выполняли определенные порученные полномочия. Думаю, Виктор Федорович знает, какие люди, которые с ним работали, также знают, о чем они договаривались, что выполняли и что планировали", – заявил он.

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.

В Украине против Януковича открыто несколько уголовных производств. Его обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, действиях, направленных на свержение конституционного строя. В отношении экс-президента применяется процедура заочного осуждения.

18 января генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что Главная военная прокуратура получила от ООН фотокопии заявления Януковича с просьбой ввести в Украину войска РФ.

10 марта Луценко заявил, что получил ответ от Генпрокуратуры РФ, которая утверждает, что администрация президента РФ и Совет Федерации РФ не получали письма от Януковича с просьбой ввести войска на территорию Украины. Однако о существовании этого письма заявлял сам Янукович, его также упоминали представитель РФ в Совбезе ООН Виталий Чуркин и президент РФ Владимир Путин.

28 марта коллегия Апелляционного суда Киева приняла решение, что уголовное производство по обвинению Януковича в государственной измене будет рассматривать Оболонский райсуд Киева.

Рассмотрение дела по сути началось 26 июня. Сегодня Оболонский суд Киева продолжил рассматривать по сути дело о госизмене Януковича.