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Украина увеличит число погранзастав на границе с Россией и Беларусью

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  • 12.08.2017, 7:58
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Фото: UNIAN

Погранслужба Украины намерена усилить охрану границы с Россией, Беларусью и Приднестровьем.

Об этом в интервью украинскому «5 каналу» заявил новый глава ведомства Петр Цигикал

По его словам, будут усилены все уже существующие пограничные посты находящиеся на границе. Кроме того, будут созданы дополнительные заставы. По словам Цигикала, таким образом планируется довести максимальное расстояние между погранпостами до европейских стандартов: до «расстояния 15-20 км между пограничными подразделениями».

Цигикал уточнил, что усиливаться будет не только участок границы с Россией. «Наше внимание сейчас направлено на приднестровский сегмент молдавской границы, практически весь российский участок, участок с Беларусью также усиливается», — сообщил он.

Также он рассказал о продвижении в реализации проекта «Стена», подразумевающего возведение барьера на границе с Россией. По его словам, на ряде участков границы Украины уже возведены долгосрочные укрепления и вырыты рвы.


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