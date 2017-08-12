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Появился рейтинг самых здоровых стран мира

  • 12.08.2017, 12:40
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Беларусь не вошла даже в 50-тку.

По данным глобального индекса здоровья Bloomberg, самые здоровые люди на Земле живут в Италии. Ребенок, родившийся в этой стране, может рассчитывать на то, что проживет больше 80 лет. А вот в Сьерра-Леоне, которая на 2800 миль южнее, средняя продолжительность жизни всего 53 года.

Второе место в рейтинге самых здоровых стран заняла расположенная рядом с Северным полярным кругом Исландия. Далее в индексе расположились Швейцария, Сингапур и Австралия.

В первую десятку вошел Израиль, став самой здоровой страной на Ближнем Востоке. Кипр и Сингапур – единственные страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и вошедшие в первую двадцатку рейтинга, где Кипр уверенно занимает 18 место, опередив Новую Зеландию (19), Грецию (20), Португалию (21), Великобританию (23), а также Мальту (25 место).

В Восточной Европе своих соседей обогнала Словения (27 строчка), а среди стран Южной Америки лидирует Чили (29 место).

Соединенные Штаты — на 34-м месте, а Польша ─ на 39-м. Украина, Россия, Беларусь и Молдова в первую 50-ку не вошли. Из постсоветских стран в рейтинге присутствует только Эстония - 38-е месте.

При составлении индекса здоровья учитывались такие показатели, как смертность от болезней, продолжительность жизни, употребление алкоголя, табака и наркотиков, кровяное давление, уровень сахара и холестерина в крови, факторы загрязнения окружающей среды и др.

Значительную роль на продолжительность жизни оказывает питание. Эсперты отмечают, что жители Италии, а также Кипра и других стран региона, следуют средиземноморской диете, богатой свежими овощами и оливковым маслом.

Всего в индекс вошли 163 страны. В исследовании использовались данные на март 2017 года.


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