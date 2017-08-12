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В Кении не утихают протесты против результатов президентских выборов

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  • 12.08.2017, 16:56
Фото: REUTERS

По призыву оппозиции на улицы крупных городов Кении вышли тысячи людей.

По данным избиркома, действующий президент Кении Ухуру Кениата победил на всеобщих выборах, набрав 54,27% голосов. Его соперник, бывший премьер-министр страны Раила Одинга, набрал 44,74% голосов. Таким образом, действующий президент был переизбран на второй пятилетний срок. Кенийская оппозиция не признает результаты выборов.

Протесты начались в кенийской столице Найроби и городе Кисуму после объявления результатов президентских выборов, сообщает rian.com.ua. Оппозиция заявила о фальсификации и по их призыву на улицы крупных городов Кении вышли тысячи людей. Они бросают файеры и коктейли Молотова, пишет Reuters.

ФОТА: REUTERS

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