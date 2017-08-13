Город с двумя названиями и родина Монюшко: чем и кем гордится Червень 1 13.08.2017, 18:17

Фото: tut.by

Главная гордость Червеня — это знаменитые земляки.

Еще сто лет назад в 60 километрах на юго-восток от Минска находился город Игумен. В 1923 году большевики решили переименовать его в Липень — в честь месяца, когда город был освобожден от польской оккупации. Но так уже была названа соседняя деревня Холуи, поэтому решили остановиться на Червене (по григорианскому календарю город освободили 26 июня 1920 года), пишет tut.by.

Червенский районный краеведческий музей размещается в бывшем здании уездной управы — аналога современного райисполкома. Здание было построено врачом по фамилии Кудин и использовалось как доходный дом. Судьба самого Кудина неизвестна. Предполагается, что в 1937 году он был расстрелян как враг народа, но точного подтверждения этому нет.

С балкона этого дома жителям города было объявлено о свержении самодержавия и установлении советской власти. После революции дом много лет использовался как административное здание. В нем располагалась местная администрация. В 1985 году в здание въехала районная библиотека, а с 1 января 1992 году здесь был открыт музей.

Экспозиция музея размещена в трех залах: «Игуменщина в древности», «Великая Отечественная война на Червенщине», «Культурные достижения Червенщины».

С первых шагов посетители попадают в волшебный мир легенд, связанных с историей Игумена. Самой романтичной среди них является легенда об основательнице города.

Первое поселение в Червене принадлежало православному монастырю, основанному греческой игуменьей. Отсюда и первоначальное название города — Игумен.

Монастырь был построен на месте древнего языческого капища. Старые традиции были сильны: местные жители даже после крещения молились старым богам. Игуменья изо всех сил пыталась потеснить язычество.

И вот в одну из ночей монастырь провалился под землю, а на его месте образовалось глубокое озеро с болотистыми берегами. Это озеро в нескольких километрах от Червеня называется Дикое. Говорят, что в глухую полночь здесь можно услышать стоны и звон церковных колоколов.

Об Игумене времен Великого княжества Литовского и Речи Посполитой известно не так уж много. Но в фондах музея есть и кованые топорики XIV века, и глиняные курительные трубки, и тогдашние монеты.

Самым интересным экспонатом этого периода является печать подскарбия (казначея) ВКЛ Иеронима Кришпин-Киршенштейна, жившего в XVII веке.

Великий подскарбий литовский обеспечивал наполнение казны княжества, выплаты жалованья войску, контролировал сбор налогов и податей, следил за чеканкой монеты. Значит, своей печатью пользовался довольно активно и за 13 лет своей деятельности мог «износить» не один экземпляр.

Та печать, которая находится в музее, — довольно вытертая и была найдена в начале 1990-х годов червенским школьником во дворе частного дома. Как попала печать «министра финансов» в столь удаленный от центра ВКЛ уголок, сказать сложно. В период деятельности Кришпин-Киршенштейна Игумен был всего лишь небольшим местечком во владении виленских епископов.

История Игумена во времена Российской империи представлена сборниками законов, газетами, книгами, планами участков, дарственными, свидетельствами, а также печатями, наградными знаками, предметами, которыми пользовались жители города.

Есть в музее и этнографическая коллекция. О жизни крестьян в XIX-м — середине ХХ века рассказывает богатая коллекция предметов этнографии и быта.

В музее есть отдельная экспозиция, которая рассказывает о первых годах советской власти на этих землях. А также о коллективизации и репрессиях 1930-х годов.

Главная гордость Червеня — это знаменитые земляки. На Игуменщине родились композитор Станислав Монюшко, художник Хаим Сутин и многие другие.

Отдельная экспозиция выделена Станиславу Монюшко. Она находится в деревне Озерный за 15 километров от Червеня. Это единственный в мире музей, посвященный композитору.

В двух залах музея можно узнать о жизни Монюшко, его учебе, дружбе с писателем Дуниным-Марцинкевичем и истории создания оперы «Сялянка». Именно благодаря Станиславу Монюшко белорусский язык впервые зазвучал с оперной сцены.

Еще одна удаленная экспозиция находится в деревне Иваничи. Там можно увидеть предметы быта из крестьянского дома и подворья конца ХІХ — середины ХХ века, познакомиться с особенностями местного ткачества и вышивки.

Кроме постоянной экспозиции, музей предлагает выставки, представляющие живопись, этнографию, народное творчество, музейные и частные коллекции. Особое место занимают выставки, связанные с юбилеями известных земляков и важными датами в истории края.

Пока основное здание музея закрыто на ремонт, но для посетителей открыт выставочный зал. Сейчас там работает фотовыставка «Космос Ивана Миско», открытая к 85-летию известного скульптора.

Также сотрудники музея проводят пешеходные тематические экскурсии по городу и району.