Как будет выглядеть Минск через 50 лет 22 15.08.2017, 10:39

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Архитектор спрогнозировал сценарий развития столицы.

Сейчас Минск растет так быстро, что и не уследишь, а через пятьдесят лет его и вовсе будет не узнать. Машины оторвутся от земли, роботы заменят ручной труд, достроятся экс-«Кемпински» и «Газпром-центр» (но это не точно), пишет onliner.by.

Архитектор Андрей Маковский из студии Zrobym architects, опираясь на современные реалии и тенденции, попытался спрогнозировать оптимистичный сценарий развития столицы и представить, как будет выглядеть город через полсотни лет. Эксперт уверен, что в будущем у Минска есть все шансы стать одним из самых крутых городов Европы. Нужно только подумать. Совсем чуть-чуть.

Составить такой прогноз непросто: порой за два года до неузнаваемости меняется район — а тут такой размах. И тем не менее иногда достаточно всего лишь покрутить глобус и ткнуть пальцем в первый попавшийся город с экономикой чуть выше среднего, чтобы понять, что рано или поздно ждет и нас. Так что никакой фантастики — только реально воплотимые варианты.

Парки на крышах многоэтажек

В конце семидесятых годов на востоке города появилось два чудесных дома с мозаикой на фасаде, которая недавно решила, что ей пора. Тогда в Минск массово перевозили людей из деревень, чтобы решить проблему слабой заселенности. Деревенские ехать сюда не шибко стремились: ни тебе грядок, ни возни в огороде, ни экологически чистой картошечки. Тогда мудрые советские архитекторы придумали гениальный план: оформить грядки прямо на крышах высоток. Эксперимент удался, и люди вплоть до девяностых годов выращивали помидоры максимально близко к редкому минскому солнцу.

Потом крыши почему-то закрыли, а эксперимент долгое время не повторяли. Сейчас они бездарно тратят свой потенциал, там грустят о минувших днях голодные голуби, а на огороды нет и намека. Андрей убежден, что это огромное упущение.

— Крыши жилых домов — это огромные пространства, которые мы по какой-то причине не задействуем. Во многих странах мира они давным-давно используются исключительно как общественные пространства. Сами застройщики тратят деньги на остекление и озеленение, чтобы сделать свой дом более привлекательным для покупателей.

Первым делом я бы провернул такое с «домом Чижа», который оказался полным архитектурным провалом. Если «спилить» три верхних яруса и на их месте по всей длине дома обустроить красивый парк, это строение отлично впишется в городскую среду.

Нечто подобное планировалось сделать с торговым центром Green. Листочки, которые сейчас нарисованы под крышей, должны были быть самым настоящим плющом, а на крыше должны были появиться деревья, но потом что-то пошло не так. А ведь было бы здорово…

Жилые дома будут деревянными

Андрей уверен: дом с вышиванкой на фасаде — это еще не национальная архитектура, но однажды упущение все же исправят.

— В Греции, например, нет деревянных домов, потому что там древесины нет. У нас же леса полно, но таких зданий больше не становится, хотя это уже давно не ноу-хау. Скоро и у нас начнут строить деревянные дома средней этажности.

Думаю, не стоит воспринимать национальную архитектуру очень буквально: необязательно лепить вышиванку тут и там. Если посмотреть на дома в Китае, вы увидите, насколько сильно они отличаются от наших. На них не нарисованы красные драконы и китайские фонарики, но они другие. Так произойдет и с нами, нужно только подождать, причем совсем недолго. Для этого не потребуется полвека.

Город станет многоуровневым

По словам эксперта, такие попытки тоже предпринимались советскими архитекторами, но и этот план почему-то провалился. Первым зданием, которое предполагало разделение пешеходных зон и проезжей части, был торговый дом «На Немиге». Проект подразумевал, что машины будут ездить по проложенной дороге, а пешеходные мосты поднимутся на несколько метров над землей. Были даже мысли о том, что так нужно проектировать все дома в городе, однако и тут что-то не задалось.

— В китайских мегаполисах именно так решили проблему пробок, аварий и загрузки города. Через пару десятков лет транспортная система сильно изменится, люди начнут избавляться от личных автомобилей, появится огромная сеть самоуправляемых такси. В то же время возникнут и новые виды транспорта, которым понадобятся свои пути для передвижения. Рано или поздно нам придется разделить город на уровни, которые будут редко пересекаться между собой. Минск ведь будет расти и дальше, станут появляться новые небоскребы, город растянется на весь Минский район. Мы все же выбрали путь Москвы, а не европейских городов, поэтому однажды за это придется расплачиваться и находить пути решения проблем.

Каменная Горка превратится в хороший район, а «человейники» строить больше не будут

— Каменная Горка — недружелюбный район. При такой застройке можно чувствовать себя комфортно только в собственной квартире, запертой на замок, — рассуждает Андрей. — Здесь нет общественных пространств, террас и парков, где соседи могут проводить время вместе и жарить шашлык под окном. К тому же люди приезжают сюда только для того, чтобы отдохнуть и переночевать. Они до сих пор говорят, что «едут в город», то есть не считают Каменную Горку его частью.

Благо таких районов в Минске больше не будет. Не стоит бояться, что город однажды превратится в огромную Каменную Горку. С приходом на рынок достойных застройщиков у людей складывается определенное представление о том, как должен выглядеть спальный район. Теперь человек смотрит на Новую Боровую и понимает: оказывается, бывает и так. Со временем среди застройщиков разыграется еще большая конкуренция, они начнут стремиться к комфорту, но в то же время не завышать цены.

Архитектор признает, что уже существующие районы изменить будет сложно. У застройщиков нет мотивации что-то менять: квартиры-то проданы. Однако спустя пару десятков лет люди начнут противиться такому положению дел и захотят что-то изменить: добавить общественные зоны, здания различных функций, разнообразить фасады, использовать крыши своих домов под озеленение.

— Если люди действительно захотят сделать что-то хорошее и жить в домах не хуже, чем во всем остальном городе, они начнут делать это своими силами или с помощью государства. Жители Каменной Горки построят велодорожки, здесь появятся офисы и магазины, люди получат рабочие места неподалеку от дома, а на первых этажах откроются крошечные пекарни и кафе. Это не фантастика, надо только показать людям, как должен выглядеть хороший спальный район.

Появится комитет эстетики

Это не из романа «1984», речь о другом. Архитектор уверен, что Минску очень не хватает организации, которая следила бы за эстетической привлекательностью архитектуры в городе. Появись такая — и Минск может стать одним из самых красивых городов Европы.

— Дайте молодым архитекторам проектировать целые районы — и город преобразится. У нас не будет Каменных Горок и ужасных «стекляшек», которые морально устарели еще до своей постройки. Конечно, контроль за этим тоже нужен, но он легко осуществляется понимающими в архитектуре людьми.

Работать это будет очень просто. Заказчик делает проект и направляет его в комитет эстетики. Там его оценивают, смотрят, как хорошо он вписывается в общий план, и одобряют либо отправляют на доработку. Такой подход уже давно практикуется в Голландии, так что, думаю, однажды дело дойдет и до нас.

За советской архитектурой будут приезжать со всего мира

Андрей на стороне жителей Осмоловки. Он убежден, что подобные места могут стать известны на весь мир. Правда, приложить к ним руку все же придется.

— В мире осталось крайне мало примеров классной советской архитектуры. Как по мне, здания вроде архитектурного факультета БНТУ на Борисовском тракте невероятно круты. Пожалуй, «корабль» вообще можно считать лучшим зданием в Минске. А общежития за ним чего стоят! Когда-то там тоже были сады на крышах, что было просто невероятно для того времени. Сейчас они тоже опустели. Не так давно датский архитектор Бьярке Ингельс построил очень похожее здание, после чего получил всемирное признание. А наши стоят себе тихонько и грустят от дефицита внимания.

У нас сохранился и чудесный сталинский ампир на проспекте Независимости, Осмоловка и поселок Тракторного завода, которые просто надо «подлатать» и создать там достойную инфраструктуру. Однажды турист попрет, надо только немного постараться.

Промышленные предприятия переделают под жилье

Лофт всем надоел, хотя в Беларуси его толком никогда и не было. Обилие промышленных зданий могло бы позволить стилю развиваться и находить своих поклонников, но пока дизайнерам почему-то приходится выкручиваться и шаманить над лофтом в однокомнатных квартирах.

— Промышленные территории занимают примерно треть площади Минска. Застройщики должны бы драться за эти зоны, но пока они почему-то молчат. Возьмем здание завода «Горизонт», которое уже много лет пытаются продать. Оставляй каркас, проводи инженерные сети, разбивай на квартиры — и продавай задорого! Это же так просто…

Карта промышленных зон

Такие постройки можно перепрофилировать под элитное жилье, однако пока бизнесмены к этому не готовы. Но совсем скоро они поймут, насколько это круто и прибыльно, и тогда рынок жилой недвижимости выйдет на абсолютно новый уровень.

У Минска есть потенциал. Если мы будем думать о будущем и периодически заглядывать вперед, Минск станет куда интересней того же Нью-Йорка. Если кто-то вложит деньги в этот город, он будет прекрасен.