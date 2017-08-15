Тадеуш Кондрусевич возглавил Мессу в православном храме на Крите
- 15.08.2017, 11:49
Глава Католического костела Беларуси провел службу несмотря на то, что находится в отпуске.
Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, находящийся на отдыхе в Греции на острове Крит, 13 августа служил святую Мессу по римско-католическому обряду в православном храме святого Хороламбаса в городе Агиос Николаос.
Святая Месса служилось на латинском и английском языках, сообщает catholic.by.
В Агиос Николаосе нет католической церкви, однако Православная Церковь, которая доминирует в Греции, позволяет католикам использовать храм святого Хороламбаса для богослужений.
На острове Крит, где в свое время проповедовал апостол Павел, служат четверо католических священников из Польши.
Священник Марек Высоцкий из Белостокской архиепархии пригласил архиепископа Кондрусевича возглавить Мессу, во время которой Митрополит обратился с проповедью к верующим на английском языке.
После богослужения Митрополит Кондрусевич встретился с верующими-туристами, которые заинтересовались ситуацией Католической Церкви в Беларуси.