Тадеуш Кондрусевич возглавил Мессу в православном храме на Крите 15.08.2017, 11:49

Глава Католического костела Беларуси провел службу несмотря на то, что находится в отпуске.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, находящийся на отдыхе в Греции на острове Крит, 13 августа служил святую Мессу по римско-католическому обряду в православном храме святого Хороламбаса в городе Агиос Николаос.

Святая Месса служилось на латинском и английском языках, сообщает catholic.by.

В Агиос Николаосе нет католической церкви, однако Православная Церковь, которая доминирует в Греции, позволяет католикам использовать храм святого Хороламбаса для богослужений.

На острове Крит, где в свое время проповедовал апостол Павел, служат четверо католических священников из Польши.

Священник Марек Высоцкий из Белостокской архиепархии пригласил архиепископа Кондрусевича возглавить Мессу, во время которой Митрополит обратился с проповедью к верующим на английском языке.

После богослужения Митрополит Кондрусевич встретился с верующими-туристами, которые заинтересовались ситуацией Католической Церкви в Беларуси.