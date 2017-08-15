Россия уступила Казахстану свою часть Сладкого 15.08.2017, 20:30

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Фото: 2r.ru

После переноса границы Сладкое отошло Казахстану, а в России остались озера Горькое и Соленое.

В рамках демаркации границы с Казахстаном Россия уступила соседу принадлежавшую ей до сих пор часть территории небольшого озера Сладкое, расположенного на территории Купинского района Новосибирской области, передает РБК.

«В настоящее время после проведения демаркационных работ озеро Сладкое находится полностью на территории Республики Казахстан», — говорится в сообщении на сайте администрации района.

В сообщении на сайте администрации района отмечается, что ранее в охотничий сезон на Сладкое съезжались охотники, в том числе и издалека.

В районе Покровки находятся также озера Соленое и Горькое, целиком расположенные на территории России. Последнее, по словам Шубникова, для района действительно полезное, так как оно «целебное». На сайте администрации Купинского района отмечается, что на берегах Горького, вода которого содержит хлоридно-сульфино-натриевые соли, назначаемые при заболевании суставов, остеохондрозе, хронических заболеваниях щитовидной железы, гипофизарно-надпочечниковой системы, расположено 57 жилых домиков, которые постоянно заполнены туристами.

Так проходила граница в районе озера Сладкое до ее переноса

Как сообщила замглавы департамента информационной политики Новосибирской области Татьяна Асадчая, правительство Новосибирской области «не принимало решения» о передаче Казахстану озера Сладкое.

«Вам стоит обратиться с данным вопросом в Пограничную службу Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ПС ФСБ России)», — добавила она.

Общая протяженность границы России с Казахстаном превышает 7,5 тыс. км. Это самая длинная непрерывная сухопутная граница между двумя государствами в мире (длиннее только сухопутная граница США и Канады, но она состоит из двух частей, так как Канада граничит не только с основной территорией США, но и с Аляской). Из 7,5 тыс. км российско-казахстанской границы почти 6 тыс. км проходит по суше, а остальное по рекам и озерам, в том числе Каспийскому морю.

Процесс делимитации российско-казахстанской границы, то есть определения ее общего положения и направления, начался в 1990-х годах. В ходе делимитации был произведен обмен территориями, с тем чтобы решить вопрос с населенными пунктами, находившимися во времена СССР в административном подчинении властей РСФСР, но физически находившимися на территории КазССР. В частности, к Челябинской области России отошел поселок Огнеупорный, оказавшийся после распада СССР, на территории Кустанайской области Казахстана, а Казахстан получил взамен участок территории площадью 520 га.