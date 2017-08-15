В Турове икона замироточила на глазах у людей 18 15.08.2017, 21:07

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Фото: Галины Пашед

Это событие вызвало настоящее потрясение у местных прихожан и у приезжих.

Недавнее выездное заседание президиума областного союза женщин в Житковичском районе проходило согласно программе. Однако во время посещения часовни на Борисоглебском кладбище Турова случилось невероятное, пишет gp.by.

Одна из членов делегации подошла к иконе Девы Марии с младенцем и по традиции прильнула к ней в молитве. Затем поднесла к образу купленный здесь же магнитик с изображением креста. Вдруг на лике святой появилась крупная капля, а по периметру изображения — несколько поменьше. Икона замироточила на глазах людей. Это событие вызвало настоящее потрясение у местных прихожан и у приезжих.

История этой иконы такова. Одной пожилой жительнице Турова постоянно снился сон, что в ее бывшем доме в деревне Ямполь Речицкого района в кладовой где-то под бочкой лежит икона. Бабушка очень просила, чтобы ей привезли этот образ. Икону действительно нашли в кладовой, но на ней не было видно ничего, кроме глаз. Находку отдали в крестильный домик Всесвятского храма, где она и хранилась несколько лет. С 2001 года образ находится в часовне на Борисоглебском кладбище. Самое интересное в том, что икона чудесным образом сама, без реставрации, начала постепенно проявляться. Вскоре стал полностью виден лик. Так стало понятно, что это список Казанской иконы Божией Матери.

Фото: Галины Пашед

В прошлом году икона несколько раз мироточила. Свидетелями этого события были экскурсанты из Бреста и Минска, группа детей с ДЦП. Последний раз чудо произошло 4 августа нынешнего года.

Верующие считают это добрым знаком: так Бог укрепляет нас в вере. Староста православного храма в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских Валерий Котлерчук убежден, что мироточение иконы — это свидетельство близости Бога к нам, простым смертным. Таким образом Господь открывает дверь молящимся, словно говоря: «Я рядом».