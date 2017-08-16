«Ввести для чиновников форму с красно-зелеными штанами и напудренными париками» 3 16.08.2017, 17:31

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Эксперименты властей над учителями и школьниками вызвали справедливое возмущение у белорусов.

На днях белорусские власти отличились несколькими скандальными заявлениями по поводу системы образования. Так, заместитель председателя концерна «Беллегпром» Александр Яковчиц сообщил, что уже готовится единая форма для учителей в школах. А вице-премьер Василий Жарко предложил вернуться к 5-балльной системе оценок.

Эксперименты властей над учителями и школьниками вызвали справедливое возмущение у белорусов. Так, философ Владимир Мацкевич изложил в «Фейсбуке» такое предложение:

«Ввести единую форму для всех чиновников, с красно-зелеными штанами, эполетами, аксельбантами и напудренными париками. По моде 230 летней давности. Это как раз соответствует состоянию их умов.

Регламентировать размер взяток по пятибалльной системе. Отлично помог решить вопрос; Хорошо; Посредственно; Неудовлетворительно; Из рук вон плохо».