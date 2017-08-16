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Министр обороны Литвы: Во время учений «Запад-2017» возможны провокации и кибератаки

  • 16.08.2017, 19:45
Фото: Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija

Литва опасается «случайных ошибок» во время российско-белорусских учений.

Вильнюс опасается случайных инцидентов, а также того, что после завершения учений «Запад-2017» подразделения и техника РФ может остаться на территории Беларуси.

Об этом в среду в эфире радиостанции Ziniu radijas заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

— Возможной опасностью могут стать ошибки со стороны наших оппонентов или местные провокации, кибернетические атаки, — перечислил министр, заверив, что Литва «готовится задействовать механизмы контроля», предусмотренные на международном уровне, для того чтобы проследить за перемещением частей и техники после учений.


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