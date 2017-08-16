Олег Трусов: В сельских школах учебники белорусские, а преподают по-русски 2 16.08.2017, 22:01

Председатель ТБМ считает, что в деревнях дела с белорусским языком обстоят еще хуже, чем в городах.

Председатель «Таварыства беларускай мовы» Олег Трусов рассказал «Радыё Рацыя», что на периферии белорусский язык находится даже еще в большем упадке, чем в областных центрах и в столице страны.

- Количество белорусскоязычных носителей растет независимо от того, что закрываются сельские белорусские школы, носители которых не говорят по-белорусски, а говорят на трасянке. И эти школы в деревнях деградировали почти полностью. У них учебники белорусские, а преподают по-русски. По-русски преподают все иностранные языки, физкультуру и так далее.

Как ранее сообщалось, за 10 лет количество белорусскоязычных школьников сократилось в Беларуси вдвое. В последнем учебном году в Беларуси по-белорусски предметы преподавались почти 130 тысячам детей, а это 13% от общего числа школьников - самая малая цифра за все годы существования независимой Беларуси.