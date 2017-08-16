закрыть
16 августа 2017, Wednesday, 22:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Олег Трусов: В сельских школах учебники белорусские, а преподают по-русски

2
  • 16.08.2017, 22:01

Председатель ТБМ считает, что в деревнях дела с белорусским языком обстоят еще хуже, чем в городах.

Председатель «Таварыства беларускай мовы» Олег Трусов рассказал «Радыё Рацыя», что на периферии белорусский язык находится даже еще в большем упадке, чем в областных центрах и в столице страны.

- Количество белорусскоязычных носителей растет независимо от того, что закрываются сельские белорусские школы, носители которых не говорят по-белорусски, а говорят на трасянке. И эти школы в деревнях деградировали почти полностью. У них учебники белорусские, а преподают по-русски. По-русски преподают все иностранные языки, физкультуру и так далее.

Как ранее сообщалось, за 10 лет количество белорусскоязычных школьников сократилось в Беларуси вдвое. В последнем учебном году в Беларуси по-белорусски предметы преподавались почти 130 тысячам детей, а это 13% от общего числа школьников - самая малая цифра за все годы существования независимой Беларуси.


Мнение

Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае Зянон Пазьняк
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя?
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя? Светлана Калинкина


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?