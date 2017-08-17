Министерство ЖКХ: Пусть белорусы оплачивают коммуналку полностью 25 17.08.2017, 7:48

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Фото с сайта kp.by

В министерстве уверены, что тарифы у нас в стране очень низкие.

Безналичные жилищные субсидии на оплату ЖКУ в первом полугодии получили 11 тысяч белорусов. Общая сумма поддержки составила 330 тысяч рублей, сообщает СТВ. В Минжилкомхозе считают, что «тарифы у нас невысокие, население способно оплачивать жилищно-коммунальные услуги без привлечения безналичных жилищных субсидий».

Напомним, с 1 октября прошлого года в Беларуси начала работать новая система предоставления госпомощи на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Безналичную субсидию можно получить на все основные ЖКУ, в том числе отопление, и возмещаемые расходы (освещение вспомогательных помещений, движение лифта). Все, что находится в жировке под графой «Дополнительные услуги», а также потребление основных ЖКУ свыше нормы не учитываются при расчете госпомощи. Поэтому если человек израсходовал за месяц больше положенного, то ему дадут субсидии лишь на ту сумму, которая покрывает норму. Все остальное придется оплачивать самому.

Ранее в Беларуси пересмотрели нормы потребления некоторых ЖКУ для расчета безналичных субсидий, в том числе увеличили норматив на техобслуживание лифта и потребление электроэнергии, используемой на работу лифтов.

Согласно прежним планам правительства, к концу этого года белорусы будут возмещать 75% затрат на ЖКУ, а к концу 2018 года — 100%.