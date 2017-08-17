В Минске столкнулись такси и рейсовый автобус 17.08.2017, 8:59

Погибла 19-летняя девушка и молодой водитель такси, еще два человека госпитализированы.

Около 7 часов утра 17 августа на улице Мирошниченко столкнулись такси и рейсовый автобус. На место тяжелой аварии пришлось вызывать не только ГАИ и скорую помощь, но и спасателей. Об этом onliner.by сообщили очевидцы, информацию подтвердили в МЧС Минска.

Авария произошла возле дома № 57 на улице Мирошниченко. Стокнулись рейсовый автобус МАЗ, который следовал по маршруту № 24 и автомобиль Renault Logan службы такси «7788». На место выезжали спасатели — на кузове Renault видны следы возгорания.

«В легковом автомобиле Renault оказались заблокированы четыре человека без сознания. Их вытащили при помощи специального инструмента», — рассказали в МЧС.

Люди были переданы медикам. 19-летняя девушка погибла, с водителем автомобиля такси и еще двумя пассажирами проводились реанимационные мероприятия.

«Водитель (1992 г.р.) Renault скончался в больнице», - чуть позже дополнили в Минской ГАИ. Таким образом, число погибших в этой аварии составляет два человека. Еще двое госпитализированы.