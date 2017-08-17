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Лукашенко сделал кадровые перестановки в верхах армии накануне «Запад-2017»

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  • 17.08.2017, 11:59
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Диктатор сменил начальника связи Генштаба и главу транспортного обеспечения Минобороны.

Стало известно о том, что поменялось руководство некоторых подразделений белорусского Миннистерства обороны. Пресс-служба Лукашенко сообщила о двух новых назначениях на руководящих должностях военно-оборонного сектора страны.

16 августа указом Лукашенко новым начальником управления связи Генерального штаба вооруженных сил назначен Олег Мищенко.

Еще одним указом диктатора, подписанным этого же числа – 16 августа обновилось руководство одного из департаментов Министерства обороны. Так на должность начальника Департамента транспортного обеспечения Минобороны был назначен Юрий Шаплавский.

Российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Многие белорусские и европейские политики, а также военные считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

Белорусы возмущены втягиванием своей страны в геополитические игры агрессивного соседа с Востока. 8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».


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