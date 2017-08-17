СМИ: Подозреваемый в теракте в Барселоне задержан 3 17.08.2017, 22:12

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Фото: Josep Lago / AFP

В результате инцидента на бульваре Рамбла погибли 13 человек, еще более 50 - пострадали.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в связи с терактом на бульваре Рамбла в Барселоне одного из подозреваемых в атаке, сообщает испанский телеканал RTVE со ссылкой на источники в местной полиции. Эту информацию также подтвердили собеседники газеты El Pais, передает РБК.

Имя задержанного источники изданий не уточнили. Еще один подозреваемый, как пишет газета Publico, вооружившись, забаррикадировался в одном из ресторанов города. Переговоры с ним в настоящий момент ведут полицейские. Позже El Periodico со ссылкой на телеканал TV3 сообщила о том, что он погиб в результате перестрелки с полицейскими. Подробностей произошедшего газета не уточнила.

Un presunto terrorista del atentado en #Barcelona habría sido ya detenido.

Ha sido identificado como Driss Oukabir. https://t.co/1hdZCPemu9 pic.twitter.com/HkcqXZD7VV — Newsweek en Español (@NewsweekEspanol) 17 августа 2017 г.

Ранее El Pais распространила фотографию предполагаемого водителя, который наехал на людей в центре Барселоны. Он, как уточняло издание, был арендатором фургонов, использованных при атаке. Его имя — Дрисс Укабир. Он, как уточняет La Vanguardia со ссылкой на его профиль в Facebook, жил в Марселе и прежде «имел проблемы с законом».

ÚLTIMA HORA | La policía identifica a uno de los implicados en el atentado de Barcelona: Driss Oukabir https://t.co/7GVta71l4U pic.twitter.com/pUDR1pAmhy — EL PAÍS (@el_pais) 17 августа 2017 г.

Инцидент на бульваре Рамбла в центре Барселоны произошел 17 августа около 17:05 по местному времени. Белый микроавтобус, как передавала газета, свернул на пешеходную часть бульвара во время, когда люди переходили дорогу на светофоре. По бульвару фургон проехал более 600 м. В результате произошедшего, как сообщил министр внутренних дел Каталонии Жоаким Форн, погибли 13 человек, еще более 50 — получили ранения.

После инцидента водитель оставил автомобиль и скрылся с места преступления. По одной из версий полицейских, бульвар Рамбла злоумышленник покинул на другом микроавтобусе. В полиции затем сообщили, что один из арендованных подозреваемыми в теракте фургонов был обнаружен в пригороде Барселоны — окрестности Вик. Взрывчатых и других опасных вещей в нем, как передавало издание 20 minutos, обнаружено не было.