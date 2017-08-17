закрыть
18 августа 2017, Friday, 0:29
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

СМИ: Подозреваемый в теракте в Барселоне задержан

3
  • 17.08.2017, 22:12
  • 3,589
Фото: Josep Lago / AFP

В результате инцидента на бульваре Рамбла погибли 13 человек, еще более 50 - пострадали.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в связи с терактом на бульваре Рамбла в Барселоне одного из подозреваемых в атаке, сообщает испанский телеканал RTVE со ссылкой на источники в местной полиции. Эту информацию также подтвердили собеседники газеты El Pais, передает РБК.

Имя задержанного источники изданий не уточнили. Еще один подозреваемый, как пишет газета Publico, вооружившись, забаррикадировался в одном из ресторанов города. Переговоры с ним в настоящий момент ведут полицейские. Позже El Periodico со ссылкой на телеканал TV3 сообщила о том, что он погиб в результате перестрелки с полицейскими. Подробностей произошедшего газета не уточнила.

Ранее El Pais распространила фотографию предполагаемого водителя, который наехал на людей в центре Барселоны. Он, как уточняло издание, был арендатором фургонов, использованных при атаке. Его имя — Дрисс Укабир. Он, как уточняет La Vanguardia со ссылкой на его профиль в Facebook, жил в Марселе и прежде «имел проблемы с законом».

Инцидент на бульваре Рамбла в центре Барселоны произошел 17 августа около 17:05 по местному времени. Белый микроавтобус, как передавала газета, свернул на пешеходную часть бульвара во время, когда люди переходили дорогу на светофоре. По бульвару фургон проехал более 600 м. В результате произошедшего, как сообщил министр внутренних дел Каталонии Жоаким Форн, погибли 13 человек, еще более 50 — получили ранения.

После инцидента водитель оставил автомобиль и скрылся с места преступления. По одной из версий полицейских, бульвар Рамбла злоумышленник покинул на другом микроавтобусе. В полиции затем сообщили, что один из арендованных подозреваемыми в теракте фургонов был обнаружен в пригороде Барселоны — окрестности Вик. Взрывчатых и других опасных вещей в нем, как передавало издание 20 minutos, обнаружено не было.


Мнение

Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае Зянон Пазьняк
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя?
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя? Светлана Калинкина


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?