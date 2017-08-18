Активист из Березы сплотил людей в борьбе с коррупцией ЖКХ 1 18.08.2017, 7:57

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Александр Кабанов

Фото: «Наша Ніва»

История о том, как Александр Кабанов стал народным лидером не только в своем регионе.

Товарищество собственников дома 17В по улице Тышкевича в Березе еще в начале года решило построить подвал. Но с одной оговоркой: делать не через ЖКХ. Ведь работа коммунальщиков стоит втрое дороже, чем частные услуги. После того, как председателем общества избрали общественного активиста Александра Кабанова, и началось сражение за дом, говорится в репортаже «Белсата».

«Товарищество собственников меня выбрало большинством голосов председателем, и какое-то время я занимался документами, но когда это дошло до председателя райисполкома, он был удивлен, что я стал председателем товарищества собственников и через 2 недели я получил письмо, что райисполком не удовлетворил мою кандидатуру», — рассказал Александр.

Исполком лоббирует интересы государственных коммунальщиков

После собрания жителей и встречи с местными властями приняли компромиссное решение: ЖКХ получит разрешение у исполкома на проектирование и строительство подвала, а уже сами жители выберут подрядную организацию.

Товарищество собственников подаст документы на оформление дома и земельного надела на себя. Необходимость этого шага объясняет Александр Кабанов, и тут уже дело совсем не в подвале.

«Востребованный вопрос на сегодняшний день — поставить камеры видеонаблюдения. Но для этого опять нужно обращаться в ЖКХ, райисполком и.т.п. Мы хотим быть собственниками. Мы может быть хотим здесь, в конце концов, посадить сад», — говорит председатель товарищества собственников.

Александр Кабанов известен далеко за пределами Березы

Еще весной он одним из первых начал собирать подписи против декрета № 3 о так называемом тунеядстве. Позже он же был одним из организаторов митингов нетунеядцев как в Березе, так и в Бресте.

Несмотря на единогласную поддержку местных жителей, кандидатура Кабанова на посту председателя товарищества собственников вызвала нервную реакцию в исполкоме. После этого собрания Александр Кабанов заново подаст документы в райисполком для согласования на должности председателя товарищества собственников. Хотя жители уже давно за него проголосовали.