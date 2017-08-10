Александр Кабанов – властям: Приказывать своим холопам будете, а мы еще поборемся 4 10.08.2017, 14:37

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Александр Кабанов

Фото: «Наша Ніва»

Активист из Березы поставил на место «прозаседавшихся» из исполкома.

Березовские чиновники не дают оппозиционным активистам занимать руководящей должности даже на общественных началах.

Так случилось с Товариществом собственников жилья в микрорайоне Тышкевича. Новоселы на собрании создали Товарищество собственников жилья и председателем выбрали Александра Кабанова, собственника подсобного хозяйства, активиста Объединенной гражданской партии с активной и принципиальной жизненной позицией. Документы были утверждены в районе и области. Но позже березовские чиновники спохватились и начали возню с отклонением Кабанова от управления Товариществом.

О подробностях Александр Кабанов рассказал «Радыё Рацыя»:

«Сказали прямо: мы тебя никак не оформим председателем Товарищества собственников. Когда подписывались эти документы, они не посмотрели фамилию того, кто будет председателем, а потом, когда я уже начал ходить и отстаивать наши права, они дали задний ход и сказали – нет».

Начальник жилищно-коммунального отдела и благоустройства Березовского райисполкома Евгений Клемешук на вопрос, почему райисполком не хочет, чтобы Александр Кабанов был председателем Товарищества собственников жилья, конкретного ответа не дал:

«Я не буду обсуждать этот вопрос по телефону. Если вас интересует этот вопрос, читайте законодательство».

Александр Кабанов рассказал также о своей стычке с этим чиновником во время заседания в исполкоме: «Клемешук сказал: нам все равно, что думают люди. Я взорвался, сказал все, что думаю о нем и встал, чтобы уходить. Он потребовал, чтобы я остался. Я ему ответил: приказывать своим холопам будете, а мы еще за свои права поборемся».

Жители дома не намерены отказываться от своего выбора. Они решили провести собрание. На собрание пригласили чиновников, чтобы поставить точку в вопросе избранного председателя их Товарищества.