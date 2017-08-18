Мирко Иванич о ничьей с «Александрией»: У БАТЭ команда лучше 5 18.08.2017, 8:29

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Мирко Иванич

Фото: fcbate.by

Хавбек борисовского клуба настроен взять реванш в гостях.

Хавбек БАТЭ Мирко Иванич считает, что борисовчане должны были обыгрывать «Александрию» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Об этом он заявил в комментарии pressball.by:

- Вы забили быстрый гол, но вместо того, чтобы развивать преимущество, подсели. Уже не впервые в этом сезоне…

- Думаю, дело в психологии. У нас команда лучше. Мы должны были побеждать.

- Во втором тайме самый опасный момент — ваш удар в перекладину с 30 метров. Почему игроки не заходили в штрафную площадь соперника?

- Не знаю. Могу сказать, что моменты были. В следующей игре нужно будет лучше реализовывать то, что создадим. Постараемся сыграть лучше в Александрии.