Олег Волчек: Шуневич задумал свой декрет №3 7 18.08.2017, 9:57

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Игорь Шуневич

Инициатива МВД с «трудлагерями» чревата взрывоопасной ситуацией.

Министерство внутренних дел планирует трудоустраивать бывших осужденных в сельхозпредприятия.

По мнению министра МВД Игоря Шуневича трудоустройство бывших зэков будет способствовать снижению рецидива, а также поможет людям «влиться в общество». Однако эксперты уверены, что поставленных задач вряд ли удастся добиться, пишет «Завтра твоей страны».

Волчек: Сбор бывших осужденных в одном предприятии грозит взрывоопасной ситуацией

– По своей непродуманности и неэффективности эта иницитива МВД напоминает декрет №3, – отмечает руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

Непонятно, почему бывшие заключенные должны быть заинтересованы в работе в колхозе, говорит собеседник.

– Люди отбыли, допустим, 5 лет и, естественно хотят домой к своим семьям и родственникам. А если они поедут в колхоз, то возникает вопрос: а как быть с женами и детьми? Их тоже будут приглашать в поселки? – недоумевает руководитель центра «Правовая помощь населению». – Да, в США осужденным также предлагают работу. Но этими вопросами занимаются не только власти, но и гражданское общество, и делается это все по согласию и по месту жительства человека.

Непонятно и каким категориям бывших заключенных будут предлагать работу в сельхозяйственных предприятиях. Ведь сегодня в заключении находится много людей с высшим образованием. Захотят и смогут ли они работать условно говоря трактористами?

– Очевидно, что эти люди смогут больше пользы принести государству, работая по специальности. Тем более известно, что в сельхозпредприятиях низкие зарплаты, – говорит Олег Волчек.

Наконец, если на одном предприятии будут работать в основном бывшие заключенные, это может привести к взрывоопасной ситуации, к нарушением общественного прядка.

Планируется, что вся производимая бывшими заключенными продукция будет использоваться для нужд уголовно-исполнительной системы МВД. Олег Волчек видит в этом объяснение появления новых планов:

– Наверное, МВД пошло на эту инициативу в связи с кризисом. Там думают как бы заработать, чтобы обспечить функционирование своей системы и продержаться на плаву. Но это ведомство не должно заниматься коммерческой деятельностью. Ну какие из милиционеров предприниматели? Откуда они знают, как управлять сельским хозяйством?

Погоняйло: Международное сообщество осудит такую практику

Председатель юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло также не верит в положительные результаты новых планов МВД.

– Если отбывший наказание добровольно согласится поехать в определенное место нашей многострадальной Беларуси, и устроится там на работу – ради бога. Но если его будут отправлять туда угрозами и под нажимом, то это будет противеречить конституционному запрету на принудительный труд и на ограничения свободы передвижения, – констатирует правозащитник.

Кроме того, это может вызвать осуждение со стороны межднародного сообщества, т.к. белорусские власти нарушат также подписанные ими международные соглашения.

Гарри Погоняло обращает внимание и на другой парадокс инициативы МВД:

– Наше законодательство подразумевает, что при направлении осужденного в места лишения свободы государство преследует цель не только наказания, но и перевоспитания этого человека. Если за срок наказания задача условно решена положительно, то человек сам может пройти процесс ресоциализации. Если же он не исправился, тогда тем более вряд ли дополнительный принудительный труд может его образумить. Обязаловка в виде новой работы не пойдет впрок ни ему, ни предприятию, куда его устроят.