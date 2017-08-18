Правильный отдых: как заставить отпуск работать на вашу карьеру 18.08.2017, 17:01

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Советы для тех, кто не готов полностью отключиться от работы на время отдыха.

Отключитесь в отпуске полностью от работы, не читайте своей рабочей почты и даже в социальные сети не заглядывайте – так сейчас принято описывать правильный отдых. Только перед этим идеальным временем переделайте все дела вперед на две недели, а потом, вернувшись, почувствуйте всю боль этого мира, разгребая накопившуюся почту. Не знаю как вас, но меня это не устраивает, потому что я не рассматриваю свою работу как повинность, моя работа — это часть моей жизни, причем большая ее часть, и отказываться от нее, даже ради отпуска, я не готов, пишет эксперт по нетворкингу Гил Петерсил для forbes.ru.

Это вовсе не означает, что нужно закрыться от близких в номере отеля, уткнуться в компьютер и ни с кем не разговаривать. Тут важно не впадать в крайность, а использовать время отпуска максимально продуктивно. Отвечать только на срочные письма и важные звонки, не заваливать себя текучкой, потому что отпуск — это возможность найти время на то, на что не получается найти в рабочие будни. Я о том, чтобы подумать о будущем и карьере. Выделите себе на это час в день, а в остальное время наслаждайтесь новыми впечатлениями, сном и общением с близкими. Всего 60 минут в день! На что их можно потратить?

Подумать о своих целях, о том, чего вы реально хотите достичь

Сформулируйте три цели на ближайший месяц, три на следующие три месяца и еще три до конца года. Если хотите похудеть, так и пишите. Хотите поменять машину, записывайте. Новую работу — вносите смело в список. Пусть цели описывают все аспекты вашей жизни. Это упражнение, на первый взгляд, легкое, но на самом деле, вы можете на него потратить весь отпуск. Если сформулировали — вы на полпути к успеху. Следующий шаг — начинайте рассказывать о своих целях другим людям. Так вы убьете двух зайцев: во-первых, у вас не будет дороги назад, вам придется их реализовывать, во-вторых, окружающие вас люди смогут вам помочь.

Встретьтесь с карьерным консультантом

Даже, если вы не планируете менять работу, сделайте это. Не обязательно лично, можно воспользоваться интернетом. За одну сессию вопросов и ответов он составит ваш профиль, определит сильные и слабые стороны, покажет ваше текущее положение на рынке как специалиста и возможности для развития вашей карьеры. Нам порой кажется, что мы суперценны: стоит нам только выйти за дверь, к нам выстроится очередь из потенциальных работодателей. Нам ничего не стоит, скажем, перепрыгнуть из «ритейла» в сферу IT. Реальное положение дел может не только спустить вас с небес на землю, но и дать вам возможность выстроить реальный путь к нужному вам результату.

Читайте полезные книги

В отпуске вы все равно читаете, так читайте полезное — то, что вам нужно для работы. Не обязательно сосредотачиваться на вашей узкой сфере. Например, вы рекрутер и работаете на департамент маркетинга, тогда прочтите свежую книгу о маркетинге. Вам будет о чем поговорить с заказчиками и кандидатами, вы покажете, что разбираетесь в предмете. Если вы занимаете высокую позицию в компании, вам может быть интересна психология или тема «менеджмента изменений».

Начните вести личный блог

Это отличный инструмент для развития персонального бренда. Вы показываете уровень своей экспертизы и, если ваш блог интересен, приобретаете известность в профессиональных кругах, к вам начинают обращаться журналисты за комментариями, коллеги за советом, вас зовут выступить на бизнес-мероприятиях. Это путь не быстрый, но надежный. Я, например, не могу писать в обычном рабочем режиме. Слишком много встреч и выступлений. Когда я в отъезде, моя голова свободна от текучки и тогда я могу сосредоточиться на тексте. Сейчас я, например, в Канаде, навещаю свою семью.

Научитесь чему-то новому

Не обязательно выбирать какой-то фундаментальный курс. Пройдите короткий онлайн курс по эффективному управлению временем. Уверяю вас, даже, если вы считаете себя максимально структурированным, вы получите идеи, как стать еще более продуктивным. Еще рекомендую любой курс по управлению личными финансами. В офисе мы легко управляемся с файлами годового бюджета, а до личного финансового планирования руки, обычно, не доходят. Благодаря четкому планированию быстрее получится добиться целей.

Начните учить иностранный язык

Если вы, например, поехали в отпуск в Италию, не надо стремиться брать персональные уроки до отъезда. Это все равно для большинства нереально. Скачайте аудио-курс для начинающих в телефон или подкасты для изучения итальянского. Просто слушайте людей на улице, сами пробуйте говорить.

Общайтесь с людьми

Вы наконец вырвались из офиса и из привычного круга общения! Используйте это время, чтобы знакомиться с новыми людьми. Если вы мечтаете переехать в другой город, например, в Сочи, поезжайте туда в отпуск. Сходите на несколько местных бизнес или нетворкинг-мероприятий, познакомьтесь с нужными вам людьми. Это облегчит ваш переезд и поиски работы. Общаясь с людьми вы получаете новые идеи, из которых может вырасти новый бизнес. В отпуске вы коллекционируете впечатления и истории, вам будет о чем рассказать в офисе и после возвращения.

Используйте свой отпуск на всю катушку и не забывайте, что самое важное — отдохнуть, провести время с семьей, близкими людьми, набраться сил для следующего карьерного рывка.