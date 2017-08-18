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У Путина заканчиваются деньги на пропаганду: закрылся телеканал «Лайф»

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  • 18.08.2017, 20:04
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Пропагандистский телеканал «Лайф» закрывается.

18 августа — последний день вещания пропагандистского телеканала Life. Уже завтра оно будет прекращено. Об этом со ссылкой на источник в холдинге News Media, которому принадлежит канал, сообщает ТАСС.

«Остается только сайт и наши проекты, конечно. Полностью прекращается [телевещание]. На частоте будет обращение к телезрителям, следить за новостями «Лайфа» на сайте и в соцсетях», — рассказал собеседник агентства

По его словам, будут сокращены 90 человек, а еще 90 останутся работать над стриминговым вещанием.

Телеканал Life начал вещание в сентябре 2013 года. Тогда он назывался LifeNews. Арам Габрелянов оценивал инвестиции в проект в 20–30 миллионов долларов и планировал, что телеканал будет схож с британским Sky News, пишет «Медуза».


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