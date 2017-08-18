Очень ждем нормального человека 14 Андрей Курейчик

18.08.2017, 20:19

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Андрей Курейчик

У меня большая радость.

С начальником департамента кино Ириной Беляковой не продлили контракт. Ее уволили. Многие помнят, что именно она, развалив Могилевский кинопрокат, по довольно подлой протекции заняла должность главного чиновника по кино в Беларуси.

Первым же делом она дала интервью, в котором сообщила, что белорусское кино не должно заниматься пиаром, а должно выходить тихо.

Следующий ее подвиг – эпическая борьба с нашим «Party-zan фильмом». Она дважды пыталась не дать прокатное удостоверение, один раз его аннулировала, сорвав вторую и третью неделю проката фильма в Минске. Угрожала кинотеатрам за показ белорусского кино. И чтобы оправдать свою подлость отправила нашу невиннейшую комедию на комиссию по противодействию экстремизму и порнографии.

Затем она гадила нормальным людям на питчингах в Минкульте. Слава богу, в том числе и благодаря моим скромным усилиям, этот долбанутый цирк не остался незамеченным, и данную сумасбродную даму убрали, потому как с первых дней было понятно, что она не на своем месте, вреда от нее для белорусского кино, как от бубонной чумы, а пользы – ноль. Год потерянного времени. За ее махинации в Могилеве вполне возможны и уголовные дела. Нашей киногруппе ее адский трэш стоил зарплат людям.

Я очень надеюсь, что новый руководитель департамента кино будет нормальным человеком. Очень ждем нормального чиновника в белорусском кинематографе.

Андрей Курейчик, режиссер, сценарист, «Фейсбук».