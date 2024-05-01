В Минске возводят уникальный для столицы микрорайон малоэтажной застройки 1.05.2024, 18:34

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Вот где он разместится.

Микрорайон Северный в Минске сейчас застраивается малоэтажными домами. Всего на данной площадке собираются возвести около 60 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщил гендиректор «Минскстроя» Александр Терехов, видео опубликовано на YouTube-канале Minsknews, передает «Зеркало».

«Застройщиком является МАПИД. Уникальность этого микрорайона, наверное, в том, что это единственный масштабный микрорайон малоэтажной застройки. Введена в строй первая очередь, сегодня продолжаются и завершаются работы во второй очереди. Дальше будем планомерно осваивать силами МАПИДа всю эту площадку. Она представляет собой порядка 60 тысяч квадратных метров жилья. Крупнопанельного, индустриального, при этом очень, скажем так, симпатично выглядит со стороны вентилируемый фасад, плоские кровли. Современный подход», — рассказал Александр Терехов.

По его словам, годовая задача для столицы — около 700 тысяч квадратных метров жилья, Северный занимает небольшую долю в этом объеме. Строители уже зашли на другую огромную площадку — Масюковщину. МАПИД начал строить там два жилых дома. Большинство квартир предназначены для нуждающихся. В связи с этим недавно председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил ускорить строительство и разработку этого района.

Терехов добавил, что до конца года МАПИД «еще выйдет на как минимум три жилых дома в этом районе».