В Гродно на выставке цветов показали гладиолус «Лукашенко» 13 18.08.2017, 20:24

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Фото: hrodna.life

Правда, этот гладиолус не зацвел.

В Гродно прошла выставка цветов. Большинство цветов – белорусской, российской и балтийской селекции, пишет hrodna.life. Здесь можно увидеть «Пылающий бархат», «Заколдованную Ольгу», «Память Талькова», «Шарманку» и даже «Александр Лукашенко».

Правда, цветки этого сорта цветут позже, а пока что стоят в бутонах.

– Под конец выставки обязательно раскроется, — пообещала хозяйка Алла Кветковская.