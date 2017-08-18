В Гродно на выставке цветов показали гладиолус «Лукашенко»13
- 18.08.2017, 20:24
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Правда, этот гладиолус не зацвел.
В Гродно прошла выставка цветов. Большинство цветов – белорусской, российской и балтийской селекции, пишет hrodna.life. Здесь можно увидеть «Пылающий бархат», «Заколдованную Ольгу», «Память Талькова», «Шарманку» и даже «Александр Лукашенко».
Правда, цветки этого сорта цветут позже, а пока что стоят в бутонах.
– Под конец выставки обязательно раскроется, — пообещала хозяйка Алла Кветковская.