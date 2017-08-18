Полковник спецназа ГРУ Квачков получил еще полтора года за призывы к экстремизму 2 18.08.2017, 21:40

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Квачков находится в колонии за подготовку вооруженного мятежа.

Защита отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, который был приговорен в Самаре к полутора годам лишения свободы, намерена обжаловать приговор.

Об этом ТАСС сообщил адвокат Квачкова Сергей Орлов. Защита считает негуманным приговаривать Квачкова к лишению свободы, если учитывать состояние здоровья и возраст подсудимого.

Квачкову в начале августа исполнилось 69 лет. В 2013 году Квачков был осужден на 8 лет колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа.

Квачков ранее проходил главным обвиняемым по делу о покушении на бывшего главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса, но на основании вердикта присяжных он и другие подсудимые были полностью оправданы.

Квачкову придется провести в колонии еще 2 года.