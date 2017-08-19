Жители Крыма мечтают об украинских паспортах 12 19.08.2017, 8:05

11,786

Фото: shutterstock

Крымчане хотят пользоваться правом безвизового режима со странами Евросоюза.

Российский оппозиционный политик Константин Боровой заявил, что жители оккупированного Россией Крыма стремятся восстановить украинские паспорта для того, чтобы пользоваться правом безвизового режима со странами Евросоюза.

Об этом он написал в своей колонке для "Апострофа".

"Это население очень хорошо информировано о ценах в Крыму. Это население поддерживает Путина, я думаю, условно. Потому что у них просто нет другого выхода", - отметил Боровой.

По его словам, жители Крыма понимают, что оккупация полуострова стала для всех них "величайшей трагедией".

"Главное для Путина - произвести впечатление на тех, кто, благодаря пропагандистской кампании, не очень информирован о цене, которую Россия платит за это приобретение", - добавил он, имея ввиду аннексию Крыма.