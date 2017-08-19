Слуцкий комбайнер: На отечественном комбайне рекордов не поставишь

Слуцкий комбайнер: На отечественном комбайне рекордов не поставишь13
- 19.08.2017, 11:39
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Почему уборку урожая с полей у нас называют битвой?
Комбайнер Юрий Андреенко первый на Случчине намолотил тысячу тонн зерна. «Приятно быть передовиком, — говорит он. — Но всё-таки большая заслуга в этом деле принадлежит технике. На отечественном комбайне рекордов не поставишь».
Почему уборку урожая с полей у нас называют битвой, сколько удаётся поспать участникам уборочной и какую зарплату они получают за свой труд? Об этом и многом другом корреспонденту «Кур’ера» рассказал Юрий Андреенко, комбайнёр с 20-летним стажем.
Сейчас Юрий работает на немецком комбайне Lexion 580. «Сравнивать белорусский и немецкий комбайн — это как сравнивать «Жигули» и «Ауди». Хоть моему «немцу» уже 12 лет, он молотит лучше всех отечественных», — говорит комбайнёр.
На сон три с половиной часа
Режим работы во время уборки зерновых, которая длится примерно три недели, у Юрия изо дня в день одинаковый:
04.30 — подъём, завтрак, работа по хозяйству;
05.00 — выезд на работу, подготовка комбайна к работе: продуть, смазать;
08.00 — выезд в поле, работа с перерывами на обед и ужин;
23.00−23.30 — возвращение домой, работа по дому и хозяйству;
01.00 — сон.
Во время уборочной аграрии работают без выходных.
За смену Юрий обмолачивает 30 гектаров, за всю уборочную — около 600 га.
Работают и в темноте. У Lexion 580 галогенные фары. «Едешь и светишься как новогодняя ёлка. Всё вокруг видно. Как днём», — говорит комбайнёр.
Питание: плачу треть
Обед и ужин в день обходятся в 12 рублей, из них 8 рублей оплачивает хозяйство, 4 рубля — удерживают с комбайнёра. В обед кормят первым и вторым блюдами, на ужин дают ссобойку, например, огурец, хлеб, колбасу. Чаще всего эту ссобойку Юрий несёт домой, потому что есть в жару не хочется. Во время работы он хранит её в холодильнике под сиденьем.
«Легче всего работается с утра после отдыха. К обеду становится тяжелее, а вечером — совсем плохо, — отмечает Юрий. — За рулём думаю обо всем: о семье, как по дому что сделать, о работе, когда водитель приедет зерно забрать».
Приёмник в комбайне настроен на «Юмор-FМ», иногда Юрий слушает новости. «Но чаще всего информация идёт фоном, потому что надо слушать машину: что стучит, что за звук, какая ошибка», — говорит он.
Юрий устанавливает в кабине +22, но если хочет взбодриться — снижает до +15. «Однажды климат-контроль сломался, в кабине было +60 градусов, — вспоминает Юрий. — Душился, но работал. Иначе никак».
Заработаю и выкуплю дом
На уборке зерновых Юрий планирует заработать не менее 2000 рублей. Расценки такие: за намолоченную тонну платят 70 копеек. Он уже намолотил более 2000 тонн, то есть заработал 1400 рублей.
Заработанные деньги Юрий хочет потратить на выкуп дома у агрофирмы «Лучники».
После уборочной Юрий планирует взять три выходных, чтобы привести хозяйство в порядок: выкопать картошку, покосить бурьян, который вырос за время уборочной. И конечно же, выспаться.
После отдыха его ожидает уборка кукурузы, посев озимых, ремонт техники. Расценки за этот труд будут совсем другие — около 800 рублей в месяц.