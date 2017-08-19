Лукашенко: Лен не хуже нефти 38 19.08.2017, 13:58

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Диктатор увидел резервы в льноводческой отрасли.

Лукашенко посетил сегодня в Оршанском районе республиканское производственное унитарное предприятие "Устье" Национальной академии наук Беларуси, передает БелТА.

"По льну мы договорились. Я еще раз посмотрю, что было поручено раньше, начиная от возделывания и заканчивая льнокомбинатом. А то они будут ходить, все деньги просить. Сегодня если правильно возделывать по технологиям лен - он рентабелен", - подчеркнул белорусский правитель.

Директор Института льна НАН Беларуси Иван Голуб доложил, что рентабельность производства льна доходит до 70%.

"В лучшие времена нефть такую рентабельность давала. И они ходят еще, просят, - отметил Лукашенко. - Если мы научим хозяйства сеять и вот таким образом возделывать лен, они сами будут в этом заинтересованы".

Ученые-специалисты должны максимально плотно взаимодействовать с аграриями на местах, и не только помогать советом, делиться технологиями, но и спрашивать за итоговый результат, требовать четкого соблюдения всех технологических этапов. В этой связи Лукашенко поделился своими воспоминаниями, когда, будучи руководителем хозяйства, приезжал перенимать передовой опыт.

"Вы нас учили. Я впитывал это, а 90% кукиш в кармане держали, - сказал правитель. - Почему я вам (НАН Беларуси) передавал хозяйство, чтобы ученый показал в поле результат, а не на деляночках".

Лукашенко еще раз акцентировал внимание на необходимости выработать четкую систему подготовки кадров в льноводческой отрасли и контроля за качеством работ на всех этапах.

"Ты должен управлять сталинскими методами. Сказал - сделали", - отметил диктатор, обращаясь к Ивану Голубу.

Он поинтересовался у ученого, какие проблемы в настоящее время мешают повышению эффективности льноводства. По словам руководителя института - это в основном несоблюдение технологий в ряде хозяйств, в том числе связанных с химпрополкой и защитой от болезней. Местами также ощущается нехватка техники и квалифицированных механизаторов.