Mercedes показал 6-метровый люксовый кабриолет 9 19.08.2017, 14:03

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Мощность нового электромобиля достигает 750 лошадиных сил.

Компания Mercedes-Benz представила роскошный электромобиль класса люкс - Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet. Двухместный кабриолет достигает в длину почти шести метров, имеет эффектный дизайн и мощность в 750 лошадиных сил, передает Business Insider.

По части габаритов сообщается, что длина авто составляет 5.7 метров, ширина - 2,2 метра, а высота - 1,34 метра.

Автомобиль может разгоняться до сотни за 4 секунды, при этом максимальная скорость составляет 250 километров в час.

Электромобиль получил зарядное устройство стандарта CCS (постоянный ток), способное работать с мощностью до 350 кВт. Таким образом, пятиминутная зарядка обеспечит автомобилю 100-километровый пробег.

В настоящее время компания серийное производство автомобиля не планирует.