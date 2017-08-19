Установлена личность напавшего на прохожих в Сургуте 1 19.08.2017, 16:12

3,118

Фото: РИА Новости/Ирина Швец

Им оказался местный житель 1994 года рождения.

Личность мужчины, напавшего в субботу на прохожих в Сургуте и застреленного полицейскими, установлена, сообщает interfax.ru со ссылкой на Следственный комитет России.

"В настоящее время следователями установлена личность нападавшего: по предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения", - говорится в сообщении СКР.

"Запрошены характеризующие материалы на молодого человека, будет проверяться информация о возможных его психических отклонениях", - информирует комитет.

Напомним, в центре Сургута неизвестный мужчина, вооруженный ножом, в субботу ранил семь человек, а затем был застрелен полицейскими.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование событий в Сургуте.