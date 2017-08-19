Установлена личность напавшего на прохожих в Сургуте

Установлена личность напавшего на прохожих в Сургуте1
- 19.08.2017, 16:12
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Им оказался местный житель 1994 года рождения.
Личность мужчины, напавшего в субботу на прохожих в Сургуте и застреленного полицейскими, установлена, сообщает interfax.ru со ссылкой на Следственный комитет России.
"В настоящее время следователями установлена личность нападавшего: по предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения", - говорится в сообщении СКР.
"Запрошены характеризующие материалы на молодого человека, будет проверяться информация о возможных его психических отклонениях", - информирует комитет.
Напомним, в центре Сургута неизвестный мужчина, вооруженный ножом, в субботу ранил семь человек, а затем был застрелен полицейскими.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование событий в Сургуте.