Номер для Киркорова: как выглядят президентские люксы в Минске 9 19.08.2017, 16:23

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Лучшие номера пятизвездочных отелей столицы.

The-village.me сделал подборку лучших номеров пятизвездочных отелей Минска и узнал, какие привилегии полагаются их гостям.

«Президент-Отель»: личный бассейн и произведения искусства

Отель, предназначенный для глав иностранных государств и прочих важных гостей, открыл в 2013 году белорусский правитель Лукашенко.

Стоимость: от 1 700 долларов

Площадь: 492 квадратных метра

Президентский номер здесь расположен на одиннадцатом этаже и включает две спальные комнаты для гостей и одну для сопровождающего персонала. В дизайне много золота, разлапистой мебели и малых скульптурных форм.

Апартаменты располагают двумя основными спальными комнатами с кроватями размером 2,4 на 2,4 метра. Президентский люкс имеет собственный бассейн, сауну, джакузи и душевую кабину с хромотерапией. Номер оснащен персональным лифтом.

Качество обслуживания всех гостей одинаковое, поэтому вполне можно сказать, что все гости обслуживаются на президентском уровне. Однако у президентского люкса есть персональный батлер и официант.

Europe Hotel: подушка на выбор, перестановка мебели

Когда-то гостиница «Европа» была крупнейшей и лучшей гостиницей в Северо-Западном крае Российской империи. Она выделялась на общем провинциальном фоне и потому часто оказывалась на полотнах местных художников.

СТОИМОСТЬ: 1 300 евро

ПЛОЩАДЬ: 124 квадратных метра

В 1913 году в гостинице был первоклассный ресторан, телефон, водопровод и электричество в каждом номере. Именно здесь впервые в городе начал работать лифт. Но Вторую мировую здание не пережило и было полностью разрушено.

В 2007 году отель восстановили с соблюдением стилистических особенностей начала XX века. Однако, это не всем пришлось по вкусу. Так, в 2013 году ведущие передачи «Орел и решка» назвали президентский люкс «домиком для Барби».

Чаще всего президентский люкс снимают на одного человека, реже — на двоих. За свои деньги гость получает огромный роскошно обставленный номер, состоящий из спальни, двух гостиных с кабинетом, двух санузлов и балкона с видом на ратушу.

Президентский люкс часто востребован, он бывает занят каждую неделю либо даже несколько раз на неделе. Этот номер очень любит Григорий Лепс. Также гостили группа Scorpions, певица Ингрид, Рената Литвинова, Земфира, Ани Лорак, Сергей Лазарев.

Отель «Пекин»: 8 балконов, мужская и женская половины

Гостиничный комплекс «Пекин» входит в китайскую сеть отелей BTG-Jianguo Hotels & Resorts. В 2011 году первый камень в его основание заложили тогдашний премьер-министр Михаил Мясникович, бывший председатель Мингорисполкома Николай Ладутько и инвесторы с китайской стороны.

СТОИМОСТЬ: от 3 600 рублей

ПЛОЩАДЬ: 308 квадратных метров

Специально под строительство в парке 40-летия Октября вырубили деревья. Взамен руководство отеля позволило местным жителям отдыхать на территории гостиницы и выгуливать там собак.

Президентский люкс расположен на верхнем этаже здания, окнами на зеленую зону. Любопытно, что он условно разделен на мужскую (хозяйскую) и женскую (гостевую) половины. Причем мужская половина оформлена с размахом: двуспальная большая кровать с балдахином, огромная ванная комната с душевой кабиной, двойным раздельным мраморным умывальником и классической чугунной ванной на ножках; персональная кухня и просторный рабочий кабинет.

А вот женская выглядит мягко и по-девичьи. Вместо чугуна здесь установлена круглая спа-ванная, а в гардеробной стоит туалетный столик.

Президентский люкс имеет четыре выхода, благодаря чему можно, например, осуществлять доставку продуктов для повара через отдельный, а не центральный вход либо отделить гостевую половину от хозяйской и использовать ее как номер для службы безопасности, что и было сделано одним из наших гостей.

DoubleTree by Hilton Hotel Minsk: вид на город, «волшебная» кровать

Первый в Беларуси отель международной сети DoubleTree by Hilton открылся совсем недавно, в декабре прошлого года. Он входит в состав многофункционального комплекса Galleria Minsk, где занимает 14 этажей.

СТОИМОСТЬ: 1 450 долларов

ПЛОЩАДЬ: 168 квадратных метров

Сам номер состоит из трех комнат: большая гостиная, спальня и комната для переговоров и обедов. В спальне у нас находится большая кровать, размеры которой 2 на 2 метра, она оборудована фирменным матрасом Sweet Dreams.

Minsk Marriott Hotel: фитнес-зона, отдельный номер для стилиста

Первый пятизвездочный отель флагманского бренда Marriott открылся в Минске в 2016 году. Идея комплекса «Сокол», куда входит гостиница, родилась после визита Лукашенко в Катар в 2011 году. Заказчиком объекта стал инвестфонд Вооруженных сил Катара, а координатором совместных проектов двух государств был назначен Виктор Лукашенко.

СТОИМОСТЬ: в высокий сезон 1 139 долларов за ночь, в низкий — 1 119 долларов

ПЛОЩАДЬ: 269 квадратных метров

Проект обошелся в 200 миллионов долларов. В итоге на проспекте появился отель на 217 номеров, из которых 192 стандартных и 25 люксов, в том числе один президентский.

Сезонность зависит от деловой активности в столице, по этой причине и меняется цена за номер.

Президентский люкс занимает два этажа — седьмой и частично восьмой, включает в себя две спальни, просторную гостиную с камином, рабочий кабинет, обеденную зону, небольшую кухню, фитнес-зону с беговой дорожкой и функциональным тренажером, просторный балкон с одним из лучших видов на город. Рядом расположено два сопряженных номера. Как правило, их использует обслуживающий гостя персонал, личная охрана, секретари.

Crowne Plaza Minsk Hotel: персональный лифт и сауна

Crowne Plaza стал первым сетевым отелем в Минске, причем сразу получившим пять звезд. Сейчас в нем расположено два президентских люкса, отличающихся только цветовой гаммой. Один выполнен в розовых тонах, второй — в голубых.

СТОИМОСТЬ: 725 долларов в будни и 650 долларов в выходные

ПЛОЩАДЬ: 179 квадратных метров

В каждый президентский люкс можно попасть на персональном лифте. Обстановка выполнена по проекту итальянского дизайнера Каппеллетти, известного как производитель эксклюзивной классической мебели. Говорят, что когда отель только строился, компания Cappelletti привезла в Минск не только своих дизайнеров, но и рабочих, материалы и элементы декора, начиная с сантехники и заканчивая портьерами.

Особенностью президентского люкса является наличие персонального лифта и инфракрасной сауны. Ванная комната оборудована джакузи и душевой кабиной.

В наших номерах категории президентский люкс останавливались Дженнифер Лопес, Олег Газманов, Валерий Меладзе, Joe Cocker, Филипп Киркоров, Armin Van Buuren, Мэрилин Мэнсон, певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин, Сергей Зверев, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Кристина Орбакайте и многие другие.

Renaissance Minsk Hotel: камин и гардеробная

Отель Renaissance называли самым лучшим в Минске еще до его открытия в 2014 году. Гостиница входит в сеть «Марриотт» и выдержана в фирменном европейском стиле.

СТОИМОСТЬ: 1 300 долларов

ПЛОЩАДЬ: 218 квадратных метров

В минском Renaissance 267 номеров, большая часть которых — 190 — являются стандартными, а остальные относятся к разряду клубных, люкс, полулюкс и де-люкс. Одиннадцатый этаж отведен под представительский люкс, в том числе пентхаус и президентский люкс — самый дорогой номер в отеле. Дизайн номера выполнен в стиле бренда Renaissance, который имеет уникальный характер с оттенком местного колорита.

По официальным данным, турпоток в гостиницы Минска постоянно растет. За январь — июнь 2017 года в объектах гостиничного бизнеса разместилось более 327 тысяч гостей, что на 11 % больше, чем за аналогичный период 2016-го.

Гостиничная сеть Минска состоит из 49 гостиниц и семи хостелов с номерным фондом в 5,9 тыс. номеров. Одновременно они могут вместить 10,8 тыс. человек.