закрыть
19 августа 2017, Saturday, 23:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Жители Березы взбунтовались против запрета на купание

13
  • 19.08.2017, 19:58
  • 7,846
Фото: «Радыё Рацыя»

Люди возмущены штрафами за купание в карьере.

185 подписей поступило березовским районным властям от жителей района, которые отдыхают на меловом карьере «Кабаки». Люди требуют не штрафовать за купание, а сделать карьер местом отдыха, передает «Радыё Рацыя».

В водоеме чистая вода, уверяет один из сборщиков подписей Анатолий Сахаруша:

- Никто не знает, с чем связан этот запрет. Санстанция отвечает: «Мы к этому не имеем никакого отношения, выясняйте это все в райисполкоме. Пусть приедут и точно скажут, что за причины, почему там каждый день милиция». Уже дошло до того, что автозак приезжал, штрафовали многих детей, которых ловили по полю.

По словам Сахаруши, к запрету имеет отношение руководство сельхозпредприятия «Березовское», именно у него на балансе и находится карьер «Кабаки».


Мнение

Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик
Лукашенко - спамер
Лукашенко - спамер Ирина Халип
Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип


Интервью

Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма