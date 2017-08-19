Жители Березы взбунтовались против запрета на купание 13 19.08.2017, 19:58

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Фото: «Радыё Рацыя»

Люди возмущены штрафами за купание в карьере.

185 подписей поступило березовским районным властям от жителей района, которые отдыхают на меловом карьере «Кабаки». Люди требуют не штрафовать за купание, а сделать карьер местом отдыха, передает «Радыё Рацыя».

В водоеме чистая вода, уверяет один из сборщиков подписей Анатолий Сахаруша:

- Никто не знает, с чем связан этот запрет. Санстанция отвечает: «Мы к этому не имеем никакого отношения, выясняйте это все в райисполкоме. Пусть приедут и точно скажут, что за причины, почему там каждый день милиция». Уже дошло до того, что автозак приезжал, штрафовали многих детей, которых ловили по полю.

По словам Сахаруши, к запрету имеет отношение руководство сельхозпредприятия «Березовское», именно у него на балансе и находится карьер «Кабаки».