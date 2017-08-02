Медведев увидел «конец надежде» в подписании Трампом закона о санкциях 15 2.08.2017, 22:45

Дмитрий Медведев

Премьер РФ считает, что надежде на улучшение отношений между США и РФ пришел конец.

Премьер России Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал подписание президентом США Дональдом Трампом закона предполагающим введение новых санкций против России, передает РБК.

По мнению главы российского правительства, данный факт создает несколько последствий. «Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией — конец», — написал премьер РФ.

Кроме того, по мнению Медведева, России объявлена полноценная торговая война. «В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США», — считает глава правительства.

Медведев уверен, что «американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа», а «антироссийская истерия превратилась в ключевую часть не только внешней (что было много раз), но и внутренней американской политики». Санкции против России будут сохранятся десятилетиями, «если не произойдет какое-то чудо», а отношения между Вашингтоном и Москвой будут крайне напряженными вне зависимости от состава конгресса или личности президента, прогнозирует Медведев.

Рассуждая о том, как подписание закона отразится на России, Медведев написал: «Мы спокойно продолжим работу по развитию экономики и социальной сферы, будем заниматься замещением импорта, решать важнейшие государственные задачи, рассчитывая прежде всего на себя». Он уверен, что «мы научились это делать в последние годы». «В чем-то это даже пошло нам на пользу, хотя санкции — в целом — бессмысленны. Мы справимся», — заключил он.

Трамп пописал закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи 2 августа. Документ дает возможность ужесточить ограничительные меры против этих трех стран. В то же время закон ограничивает президента в вопросе смягчения или снятия санкций против Москвы, Тегерана и Пхеньяна. Сам Трам заявил, что считает закон антиконституционным и выразил надежду, что конгресс воздержится от его применения.

Москва еще на прошлой неделе приняла ответные меры, не дожидаясь подписания документа, сократив представительство американской дипмиссии в России на 755 человек и закрыв доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору и складам в Москве.