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Под Лидой готовят кашу из топора

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  • 20.08.2017, 9:27
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Необычным блюдом обещают угостить в агрогородке Тарново.

Праздник в честь одного из самых необходимых в быту предметов — топора — пройдет сегодня в агрогородке Тарново Лидского района в воскресенье, 20 августа, сообщает vgr.by.

Во время праздника, который развернется у местного Дома культуры, гостей ждет конкурс лесорубов, мастер-классы от работников Фальковичского и Дитриковского лесничеств, которые продемонстрируют навыки в распиливании бревен, умение колоть дрова и забивать в колоду несколько гвоздей одновременно.

Мастера покажут, как разрубить топором спичку, заточить березовый кол и даже нашинковать с помощью топора капусту для щей. На празднике можно будет увидеть выставку деревянных изделий, поучаствовать в конкурсах и даже угоститься вкуснейшей кашей из топора, рецепт которой знают только работники филиала «Тарновский Дом культуры».

Начало праздника «Працавітая сякера» в 15:00.


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