Алина Талай: Мотоцикл – моя единственная отдушина 5 20.08.2017, 9:44

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Купить байк главная бегунья страны хотела с юности.

У Алины Талай, пожалуй, самое необычное хобби среди всех белорусских спортсменок. Главная бегунья страны фанатеет о мотоциклов. Алина признает, что для девушки такое увлечение немного безумное, но оно дарит ей особенные ощущения, пишет tribuna.com.

Именно мотоцикл помогает бегунье разгрузиться в плотном графике тренировок и соревнований.

Купить байк Алина хотела с юности. В 2015-м она осуществила свою мечту и приобрела чоппер Harley Davidson 883 Superlow. Что интересно, сначала у спортсменки появился «Харлей», а только потом права.

С мотоциклом Талай смотрится очень круто.

Глядя на это фото, сразу вспоминается композиция «Беспечный ангел» группы «Ария».

Кайфует Алина от своего «Харлея» точно не меньше, чем от бега.

Если есть возможность, бегунья заглядывает на байкерские фестивали в Минске.

Спортсменка тренируется в США, ездит на соревнования по всему миру. Возить с собой чопер проблематично, поэтому он находится в Минске. Но это не мешает Алине заниматься своим хобби: она часто берет байк в аренду.

«Сегодня в Минске ребята из Харлей Чаптер открывают летний сезон, но, к сожалению, я не смогу составить им компанию. Поэтому я решила арендовать байк здесь, во Флориде, и мысленно быть с ними. Фотография была сделана за секунду до того, как нас чуть ли не оштрафовали за парковку на пляже, поэтому, увы, лучшего кадра не получилось», – пишет Талай в Instagram.

В рекламе легкоатлетка тоже снимается с мотоциклом. Фотография со съемок ролика Velcom.

И на фотосессиях Алины байк – важный атрибут.