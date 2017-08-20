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Ведущая «Городеи» отработала на матче в норковой шубе в 30-градусную жару

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  • 20.08.2017, 10:26
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Фото: ФК «Городея»/vk.com

Необычный наряд стал ответом на свое заявление, сделанное на предыдущем матче.

Ведущая домашних матчей «Городеи» Екатерина отработала на «сахарном дерби» против «Слуцка» в норковой шубе в 30-градусную жару, сообщает tribuna.com.

Перед игрой с «Ислочью ведущая «Городеи» пообещала, если городейцы победят, на следующий домашний матч она утеплится.

И хозяева в той игре не просто победили, а разнесли «Ислочь» — 4:0. На игре против «Слуцка» Екатерине пришлось держать слово.

Облачившись в норковую шубу, ведущая отработала сначала предматчевое шоу, затем еще в перерыве, а также после матча, который, к слову, завершился вничью.

Фото: ФК «Городея»/vk.com

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