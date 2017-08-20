Танцующие роботы побили рекорд книги Гиннесса
- 20.08.2017, 12:05
Новые рекордсмены способны не только танцевать: они владеют приемами кунг-фу и бокса, а также поют.
В китайском городе Гуанчжоу 1069 роботов Dobi от WL Tech устроили самый массовый танец машин.
Роботов оценили по достоинству, им удалось побить мировой рекорд , который официально зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса, сообщает ОНТ.
Благодаря управлению через единый центр, 1069 роботам удалось исполнить танец с идеальной точностью. Несколько участников шоу так увлеклись выступлением, что даже упали во время танца.
Роботы Dobi способны не только танцевать. Они могут показывать приёмы кунг-фу и бокса, а также обладают высокими вокальными данными.
Напомним, что прежний мировой рекорд установили 1040 китайских роботов в Циндао (провинция Шаньдун).