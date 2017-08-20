Подростки сорвали Коржу съемку клипа на Зыбицкой
- 20.08.2017, 13:10
Все пошло совсем не по тому сценарию, который задумал артист.
В субботу популярный белорусский исполнитель Макс Корж снимал в Минске клип на песню из нового альбома, который выйдет осенью. Локацией была выбрана тусовочная Зыбицкая. Накануне певец анонсировал съемки ролика в соцсетях и пригласил минчан к ним присоединиться. Фанаты присоединились, но вместо того, чтобы сниматься в массовке, сорвали съемки, сообщает tut.by.
— Этим летом, думаю, все согласятся что в Минске происходит небывалый по масштабам движ. Есть возможность запечатлеть это в клипе, чтоб его увидели далеко за пределами Минска. Поэтому план такой. В эту субботу (19 августа) в 20:00 собираемся все на улице Зыбицкой, — написал накануне на своей странице в Instagram Корж.
Певец добавил, что приглашает ребят любого возраста. При этом в публикации было указано, как должны пройти съемки.
— Распределяемся по всему этому месту (внизу на улице баров, и по улице, которая ведет вверх к Ратуше). Гуляйте, стойте, общайтесь, пейте водичку, делайте, что хотите. Снимаем пару часиков, до заката. Также все, кто как-либо там развлекает людей (танцы, гитары) тоже приветствуются.
На деле все пошло не по сценарию. Уже в 20 часов, когда съемочная группа приступила к работе, певец обратил в соцсети внимание на одну из проблем: «Главное — не смотреть в камеру», — попросил он.
Но некоторые минчане всеми способами пытались попасть в кадр, а квадрокоптер, который снимал происходящее сверху, приветствовали взмахами рук.
Однако моментом, когда стало окончательно понятно, что съемки срываются, стал эпизод с участием в съемках самого Коржа. По сюжету, машина с певцом должна была прокатиться от ресторана «У Ратуши» вниз по улице Кирилла и Мефодия до Зыбицкой.
Фанатов неоднократно предупреждали: главное — не бежать за машиной. Но те радостно пренебрегали просьбой, снимая происходящее на мобильные телефоны и делая селфи на фоне машины с певцом. Съемочной группе снять этот фрагмент не удалось и с пяти дублей, и певцу пришлось остановить съемки.
— Короче, малые. У меня для вас небольшое заявление, — выглянувши из люка автомобиля, завел разговор с фанатами артист. — К сожалению, съемки сорвались. Наверное, из-за своей наивности я думал, что у нас получится что-то снять. Ребята, мы сейчас угоняем, желаю вам удачи, сегодня оторваться нормально. Я думаю, в любом случае, я собрал вас для важного движа.
Съемки на этом не остановились, но продолжились уже без участия в них певца. Клип продолжат снимать сегодня вечером на еще одной популярной у молодежи
улице — Октябрьской.
Напомним, что концерт Макса Коржа пройдет в «Минск-Арене» уже 16 декабря.