Подростки сорвали Коржу съемку клипа на Зыбицкой 20.08.2017, 13:10

Все пошло совсем не по тому сценарию, который задумал артист.

В субботу популярный белорусский исполнитель Макс Корж снимал в Минске клип на песню из нового альбома, который выйдет осенью. Локацией была выбрана тусовочная Зыбицкая. Накануне певец анонсировал съемки ролика в соцсетях и пригласил минчан к ним присоединиться. Фанаты присоединились, но вместо того, чтобы сниматься в массовке, сорвали съемки, сообщает tut.by.

— Этим летом, думаю, все согласятся что в Минске происходит небывалый по масштабам движ. Есть возможность запечатлеть это в клипе, чтоб его увидели далеко за пределами Минска. Поэтому план такой. В эту субботу (19 августа) в 20:00 собираемся все на улице Зыбицкой, — написал накануне на своей странице в Instagram Корж.

Певец добавил, что приглашает ребят любого возраста. При этом в публикации было указано, как должны пройти съемки.

— Распределяемся по всему этому месту (внизу на улице баров, и по улице, которая ведет вверх к Ратуше). Гуляйте, стойте, общайтесь, пейте водичку, делайте, что хотите. Снимаем пару часиков, до заката. Также все, кто как-либо там развлекает людей (танцы, гитары) тоже приветствуются.

На деле все пошло не по сценарию. Уже в 20 часов, когда съемочная группа приступила к работе, певец обратил в соцсети внимание на одну из проблем: «Главное — не смотреть в камеру», — попросил он.

Фанаты бегут за машиной, в которой находится артист

Но некоторые минчане всеми способами пытались попасть в кадр, а квадрокоптер, который снимал происходящее сверху, приветствовали взмахами рук.

Однако моментом, когда стало окончательно понятно, что съемки срываются, стал эпизод с участием в съемках самого Коржа. По сюжету, машина с певцом должна была прокатиться от ресторана «У Ратуши» вниз по улице Кирилла и Мефодия до Зыбицкой.

Фанаты обступили машину с артистом

Фанатов неоднократно предупреждали: главное — не бежать за машиной. Но те радостно пренебрегали просьбой, снимая происходящее на мобильные телефоны и делая селфи на фоне машины с певцом. Съемочной группе снять этот фрагмент не удалось и с пяти дублей, и певцу пришлось остановить съемки.

Корж выглянул из Lexus, чтобы сказать, что продолжения съемок не будет

— Короче, малые. У меня для вас небольшое заявление, — выглянувши из люка автомобиля, завел разговор с фанатами артист. — К сожалению, съемки сорвались. Наверное, из-за своей наивности я думал, что у нас получится что-то снять. Ребята, мы сейчас угоняем, желаю вам удачи, сегодня оторваться нормально. Я думаю, в любом случае, я собрал вас для важного движа.

Съемки на этом не остановились, но продолжились уже без участия в них певца. Клип продолжат снимать сегодня вечером на еще одной популярной у молодежи

улице — Октябрьской.

Напомним, что концерт Макса Коржа пройдет в «Минск-Арене» уже 16 декабря.