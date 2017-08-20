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В центре Риги нашли секретный туннель КГБ

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  • 20.08.2017, 14:08
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Мэр города распорядился его окончательно замуровать.

В центре Риги при ремонте на улице Стабу рабочие нашли туннель. Об этом сообщил мэр Риги Нил Ушаков. Бетонный секретный ход вел в здание, где до 1991 года находился Комитет государственной безопасности СССР.

Туннель узкий, но сухой. В нем было предусмотрено электрическое освещение.

Сотрудник инспекции по охране памятников Янис Асарис считает, что ход мог быть использован для скрытой эвакуации чекистов в случае опасности.

Здание на улице Стабу было построено в 1901 году для сдачи квартир в аренду, на первом этаже работал магазин, под землей — подвалы. В советское время их превратили в камеры.

Для современной Латвии КГБ — символ абсолютного зла. К зданию водят экскурсии и рассказывают как тут мучили, унижали и убивали людей.

Мэр Риги распорядился окончательно замуровать туннель.


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