«Пакетное» принуждение Кремля 20.08.2017, 17:15

Скриншот: reartek.com

Если Беларусь хочет сохранить свою независимость, надо иметь реальную альтернативу российским энергоносителям.

Заявление Путина о необходимости увязать поставки нефти в Беларусь с географией транспортировки белорусских нефтепродуктов через российские порты еще раз демонстрирует официальному Минску: если страна хочет сохранить не только свою нефтепереработку, но и свою независимость, надо иметь реальную альтернативу российским энергоносителям, пишет belrynok.by.

Кремль не оставляет попыток принудить белорусскую сторону сменить экспортные логистические коридоры поставок нефтепродуктов с портов стран Балтии на российские. Чтобы повернуть «топливные реки» вспять, Москва впервые заявила о необходимости сделать это условием поставок нефти в Беларусь.

На совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России 16 августа глава РЖД Олег Белозеров доложил российскому президенту, что белорусские НПЗ отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры, несмотря на скидки в РФ, ссылаясь на долгосрочные контакты. «По нефтеналиву мы дали 50-процентную скидку для перевозки с белорусских заводов, но белорусские заводы пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в республики Прибалтики. Мы ведем дискуссию, они говорят, что у них долгосрочные контракты на эту тему заключены, но мы стараемся выстраивать с ними диалог», — сказал Белозеров.

В ответ Путин заявил о необходимости увязать поставки нефти в Беларусь с транспортировкой выработанных нефтепродуктов через Россию.

Позиция Кремля: незачем кормить чужие порты

Россия целенаправленно ведет политику по переориентации экспортных грузов, которые переваливаются через порты сопредельных государств, на свои порты. В результате, согласно данным Ассоциации морских торговых портов, перевалка российских грузов через порты Балтии в 2016 году упала на 20%, до 42,5 млн. тонн, Перевалка нефти и нефтепродуктов снизилась на 49,3%, до 10,08 млн. тонн, угля — на 13,3%, до 16,36 млн. тонн.

Президент «Транснефти» Николай Токарев в конце 2016 года заявлял, что компания к 2018 году перестанет поставлять нефтепродукты в Латвию. Трубопроводная монополия поставляет туда нефтепродукты по трубопроводу в порт Вентспилс либо по трубопроводу до Брянска и далее железной дорогой. Сейчас «Транснефть» завершает проект «Север» по увеличению мощности нефтепродуктопровода в порт Приморск с 15 млн. тонн до 25 млн. тонн в год.

БНК считает эффективность логистики

Оценкой эффективности логистических маршрутов в Беларуси занимается спецэкспортер нефтепродуктов – ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (БНК).

БНК поставляет автомобильное топливо на рынки 20 стран мира и имеет договоры на перевалку нефтепродуктов с 12 терминалами в 7 портах Балтийского моря и Черного морей. Через порты поставляется около 65% всей экспортируемой БНК продукции. Это в основном темные нефтепродукты (мазут, газойль и т. д.), а светлые нефтепродукты (бензин, дизтопливо) реализуются на премиальных рынках близлежащих стран – Латвии, Литвы, Польши, Украины, России, Молдовы и т. д. Чтобы получить максимальный эффект от экспорта нефтепродуктов, компания стремится меньше топлива продавать через порты, а больше — на рынках близлежащих стран.

Из-за энергетического конфликта с РФ Беларусь снизила в 2016 году снизила примерно на треть переработку нефти, а, следовательно, и экспорт нефтепродуктов — на 23% по сравнению с 2015 годом, – до 13,004 млн. тонн Наиболее крупные объемы нефтепродуктов Беларусь поставила в Нидерланды – 3,922 млн. тонн (+35% к уровню 2015 года) , в Великобританию – 3,139 млн. тонн (-60%) — нефтепродукты в эти страны были поставлены через порты, а также в Украину – 4,330 млн т (+35%)., — в соседнюю страну поставки осуществлялись по железной дороге.

В частности, через Клайпедский порт (Литва) поставки нефтепродуктов из Беларуси в настоящее время осуществляются в рамках долгосрочного договора между БНК и АО «Литовские железные дороги», который был подписан в октябре 2014 года подписали и действует до конца 2017 года.

За долгие годы БНК выстроила стратегию работы с портами стран Балтии. В свою очередь Литва также выстраивает свою транзитную политику с партнерами на основе долгосрочной стратегии, сказал посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас 18 декабря 2016 года в эфире телеканала «Беларусь 1». Он отметил, что на привлекательность транзитного маршрута влияют, помимо тарифной скидки, также другие важные факторы — география, климат, расстояние между НПЗ и портом, возможности портовой инфраструктуры и т. д. По словам посла, для Беларуси с точки зрения географии ближе порты Литвы и Латвии, поэтому через них идет основной объем транзита белорусских нефтепродуктов. «Мы строим свои отношения на экономической основе. Если это выгодно и долгосрочно, тогда это имеет перспективу», — подчеркнул посол.

Беларусь также остается одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов через латвийские порты — в 2016 году по железной дороге в латвийском направлении из Беларуси было поставлено 5,2 млн. тонн нефтепродуктов.

Российская скидка – только этого мало

Желание привлечь белорусские грузы, которое обозначилось у РЖД в последние пару лет, обусловлено сложным финансовым положением компании. В 2016 году перевозки нефти и нефтепродуктов (а это самые дорогие грузы) по РЖД снизились на 6,1% до 235,8 млн. тонн. Чтобы избежать потерь, РЖД начала давать значительные скидки на экспортные перевозки грузов. В декабре 2016 года российская монополия также установила понижающие коэффициенты на перевозки нефтепродуктов, бензина, газового конденсата и его дистиллятов в нефтяных цистернах на маршрутах внутри страны. Размер скидок варьировался от 1% до 49,5% в зависимости от станций отправления.

В результате перевозки нефти и нефтепродуктов по железной дороге с начала 2017 года выросли на 1,3% до 99 млн. тонн (по сравнению с январем — июнем 2016 года), отмечается в обзоре Объединенной вагонной компании (ОВК). Экспортный грузопоток вырос в Польшу (в 3 раза), в Беларусь (+ 75%) и Китай (+40%). В основном погрузка выросла благодаря увеличению перевозок дистиллятов газового конденсата (+25%), топочного мазута (+ 5%) и тяжелых нефтяных остатков (кратный рост, почти не перевозились в прошлом году). «Несмотря на положительную динамику, говорить о восстановлении перевозки нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом пока не приходится», — говорится в обзоре ОВК.

В рамках проводимой политики восстановления перевозок грузов РЖД в последнее время активизировала попытки перетянуть также белорусские нефтяные грузы. В начале марта 2017 года российская монополия увеличили с 25% до 50% скидку к тарифу на перевозки белорусских нефтепродуктов в направлении российских портов на Балтийском море. Однако это не принесло ожидаемого для РЖД результата

«По той информации, которой я обладаю, скидка 50% не делает логистические затраты при поставке в порт Приморска хотя бы сравнимыми с логистическими затратами при нынешней реализации через прибалтийские порты», — пояснил ситуацию заместитель гендиректора по обеспечению сырьем и реализации нефтепродуктов Мозырского НПЗ Владимир Сизов на международной конференции «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы в Минске в апреле 2017 года.

Он отметил, что скидка к тарифу РЖД не компенсирует затраты перенаправлении транзитных потоков белорусских нефтепродуктов, поскольку «при рассмотрении этого вопроса следует учитывать величину первоначальных тарифов, к которым применяется скидка, а также расстояние до российских портов».

Между тем, как сообщает РБК, ссылаясь на источник в Минэнерго РФ, Беларусь может экспортировать через российские порты до 6 млн. тонн нефтегрузов. В России белорусские нефтепродукты могут принять три терминала на Северо-Западе — «Усть-Луга Ойл», подконтрольный бизнесмену Андрею Бокареву, Петербургский нефтяной терминал и терминал ЛУКОЙЛа в Высоцке. Все они специализируются на перевалке нефтепродуктов и имеют железнодорожные подходы. Источник РБК в Минэнерго называл тарифы на перевалку в российских портах «доступными». Однако он отметил, что «Прибалтика демпингует по ценам на перевозки, чтобы компенсировать ушедший объем российских грузов».

«Запакетированые» условия

Так как тарифная скидка не помогла РЖД «забрать» белорусские грузы, российский президент предложил радикальный вариант решения проблемы. «Это нужно обсуждать в более широком формате. Ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры», — сказал Путин на совещании 16 августа.

Отметим, что договоренности по поставкам российской нефти в Беларусь на 2017 год достигнуты в апреле после изнурительного нефтегазового торга. Согласно им, Беларусь в 2017 году сможет импортировать из РФ 24 млн. тонн нефти, в том числе 6 млн. тонн – для растаможки. Вопросы с поставками газа также решены, включая 2019 год. Таким образом, очевидно, что видимых причин для очередного энергетического конфликта между союзниками на данном этапе нет. Так что, как можно предположить, сделанное 16 августа заявление В. Путина вряд ли станет сигналом для немедленного пересмотра уже достигнутых договоренностей в сфере поставок нефти.

Тем не менее, этот вопрос может оказаться в повестке при обсуждении условий поставки нефти в Беларусь на 2018 год. Правда, российским чиновникам придется сильно постараться, чтобы как-то достойно формализовать предложение В. Путина, — ведь в нем отсутствует коммерческая составляющая вопроса, а присутствует исключительно политическая логика.

Можно не сомневаться, что Минск предоставит союзнику убедительные аргументы не в пользу российской логистики, а также, как можно предположить, калькуляцию дополнительных затрат, что могло бы сделать логистический коридор в направлении российских портов выгодным для поставок белорусских нефтепродуктов.

Думается, что эмоции улягутся и в Кремле, который по-прежнему привержен евразийской интеграции, ключевыми принципами которой продекларирована свободная торговля без барьеров и ограничений. «Пакетные» условия поставок российской нефти в Беларусь явно диссонируют с логикой НАЭС.

Напомним, что до 2017 года условия поставки российской нефти в Беларусь в обязательном порядке включали экспорт белорусских нефтепродуктов на российский рынок. Однако белорусская сторона эти условия не выполняла в полном объеме – она поставляла автомобильное топливо в РФ только в том случае, если это имело коммерческую выгоду. С 2017 года условия поставки нефти в Беларусь больше не включают обязательный возврат нефтепродуктов в РФ.

Для справки

Беларуси экономически невыгодно использовать для экспорта нефтепродуктов российские железные дороги и порты, считает премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. «Направление грузов по железным дорогам и портам России для Беларуси точно экономически невыгодно и стратегически опасно, говоря о том, что порты заморожены и климатические условия там совсем другие. Это особенно чувствительно для нефтепродуктов», — сказал Сквернялис 17 августа радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, Литве следует активно работать в сфере перевозок. «Политические решения восточных государств иногда принимаются невзирая на экономические интересы, поэтому политика Литвы должна быть активна в том плане, чтобы белорусские грузы и дальше направлялись посредством литовских железных дорог в Клайпедский порт. Мы должны утвердить это и политически, чтобы не ухудшилась ситуация», — добавил он.