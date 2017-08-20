В Москве задержан хлебопроизводитель Пинкевич, начинавший свою империю в Беларуси 1 20.08.2017, 19:46

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Игоря Пинкевича подозревают в мошенничестве.

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца главу группы компаний «Настюша», крупнейшего в российской столице хлебопроизводителя, начинавшего свой бизнес в Беларуси Игоря Пинкевича по подозрению в мошенничестве за задержку строительства жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2», сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

«Настюша», возглавляемая Пинкевичем, — застройщик этих жилых районов. «Решением Тверского суда Пинкевич был отправлен под стражу», — сказал собеседник агентства. В компании «Настюша» прошли обыски.

«Компания брала огромные кредиты из-за взятых на себя социальных обязательств перед правительством Москвы по строительству жилого фонда. Но когда средства на строительство были найдены, ввод жилья в эксплуатацию был вновь отложен из-за затягивания чиновниками выдачи разрешительной документации», — добавил представитель компании. В компании назвали причиной задержки строительства экономический кризис.

Помимо Пинкевича, арестованы еще несколько сотрудников.

В компании уточнили, что в суд глава «Настюши» был доставлен из больницы после перенесенного им инсульта.

Уголовное дело по факту задержки строительства возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). По данным следствия, «руководством компании-застройщика ЖК „Царицыно“ — Московского комбината хлебопродуктов — мошенническим путем были похищены денежные средства граждан при строительстве жилых домов в Москве по улице 6-я Радиальная». В результате обманутыми оказались более 6 тыс. граждан, сообщил ТАСС источник.

Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» обязался сдать объект в 2012 году.

Компания «Настюша» обеспечивает до 60% рынка хлебобулочных изделий в Москве. Компании принадлежит восемь хлебозаводов, на которых работает около 7 тысяч человек.

Как сообщал «Ежедневник», компанию «Настюша» отставной военнослужащий Игорь Пинкевич вместе с супругой Людмилой создал в Минске в 1992 году. В столицу Беларуси, на родину отца, он переехал из Хабаровска. Супруги начали с обмена белорусского трикотажа на казахстанское зерно и уже к середине 1990-х годов «Зерновая компания «Настюша» превратилась в одного из крупнейших зерновых трейдеров на территории бывшего СССР.

Игорю Пинкевичу не удалось получить белорусское гражданство, и в 1998 году он становится российским гражданином, а в 2001 году переносит штаб-квартиру из Минска в Москву. Некоторое время на территории Беларуси работал торговый дом, но в 2006 году он был продан.

В 2000-х годах «Настюша» — один из крупнейших агрохолдингов на территории бывшего СССР. В Казахстане компании принадлежат 16 элеваторов и 12 сельхозпредприятий, в Москве компания контролирует до 70% московского рынка муки и 25% рынка хлебобулочных изделий, им принадлежат 15 элеваторов и комбинатов хлебопродуктов в регионах России. В Литве «Настюша» становится владельцем комбикормового завода, пяти птицефабрик и семи свинокомплексов, в Латвии — авиакомпании VIP Avia. Тогда же бизнесмен начинает инвестировать в московскую недвижимость.

В кризис 2010 года компания не может погасить кредиты, и банки обращаются в суды. Сначала Пинкевичу удается договориться с большинством кредиторов о реструктуризации задолженности, но усугубление общей экономической ситуации привело к постепенному распаду холдинга, отмечает «Ежедневник». Банки продолжают взыскивать долги с «Настюши» в 2016 году.