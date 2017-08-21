закрыть
21 августа 2017, Monday, 13:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Байкер снял на видео «прыжок» с обрыва

8
  • 21.08.2017, 9:59
  • 3,761

Во время падения скорость мотоцикла составляла около 60 километров в час.

В Сети было обнародовано видео с мотоциклистом, который сорвался с обрыва, не вписавшись в поворот на горном серпантине. Он рухнул вместе с мотоциклом и чудом остался жив, передает Inside Edition.

Свое падение он снял на камеру GoPro. Видео было обнародовано на YouTube-канале издания.

Видео падения байкера с обрыва:

Сообщается, что инцидент произошел в американском городе Калабасас в Калифорнии. После падения мужчина полторы минуты не подавал признаков жизни.

Во время падения скорость мотоцикла составляла около 60 километров в час. После того, как байкер сорвался, он и его транспортное средство приземлились в 75 метрах друг от друга.

Придя в себя, он принялся звать на помощь, однако безуспешно. В итоге, с множественными ранениями, он был вынужден самостоятельно подниматься по дороге, где был обнаружен одним из водителей, вызвавшим медиков.


Мнение

Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик
Лукашенко - спамер
Лукашенко - спамер Ирина Халип
Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип


Интервью

Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси