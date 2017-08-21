Байкер снял на видео «прыжок» с обрыва 8 21.08.2017, 9:59

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Во время падения скорость мотоцикла составляла около 60 километров в час.

В Сети было обнародовано видео с мотоциклистом, который сорвался с обрыва, не вписавшись в поворот на горном серпантине. Он рухнул вместе с мотоциклом и чудом остался жив, передает Inside Edition.

Свое падение он снял на камеру GoPro. Видео было обнародовано на YouTube-канале издания.

Видео падения байкера с обрыва:

Сообщается, что инцидент произошел в американском городе Калабасас в Калифорнии. После падения мужчина полторы минуты не подавал признаков жизни.

Во время падения скорость мотоцикла составляла около 60 километров в час. После того, как байкер сорвался, он и его транспортное средство приземлились в 75 метрах друг от друга.

Придя в себя, он принялся звать на помощь, однако безуспешно. В итоге, с множественными ранениями, он был вынужден самостоятельно подниматься по дороге, где был обнаружен одним из водителей, вызвавшим медиков.