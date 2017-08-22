В Лондоне обнаружили граффити стоимостью более $1,6 миллиона 1 22.08.2017, 7:42

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Фото: Facebook

Работа известного стрит-арт-художника Бэнкси была закрашена и забита досками десять лет назад по приказу властей.

В Лондоне нашли работу английского стрит-арт-художника Бэнкси, которую закрасили и забили досками еще десять лет назад. Работа называется Snorting Copper и ее стоимость оценивается в более 1,6 миллионов долларов, сообщает The Guardian (перевод – liga.net).

Бэнкси изобразил на стене общественного туалета в одном из районов Лондона полицейского, который употребляет кокаин. Однако в 2007 году рисунок был закрашен по приказу местных властей.

Граффити обнаружили застройщики Джонатан Эллис и Дэвид Кайт, которые выкупили заброшенное здание. Они намеренны отреставрировать граффити и представить его публике в октябре этого года. Всю стену, на которой нарисован рисунок, вырезали и передали реставраторам.

Нынешний вид граффити (фото - Facebook)

"Это потрясающая вещь. Нам предлагали продать ее, но мы хотим вернуть картину на место, чтобы люди наслаждались ею. Мы считаем, что это правильно. Мы гордимся тем, что можем сделать что-то подобное", - поделились застройщики.

По информации The Guardian, у рисунка Snorting Copper было две версии, а найденный образец скорее всего является единственным, который сохранился.