Сербия отозвала всех своих дипломатов из Македонии 1 22.08.2017, 8:16

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Премьер Сербии обвинил македонскую разведку в «агрессивных действиях».

Сербия в понедельник, 21 августа, внезапно отозвала для консультаций всех дипломатических сотрудников своего посольства в Македонии, сообщает «Немецкая волна».

По версии сербского президента Александра Вучича, причиной послужили «агрессивные действия» македонской разведки в отношении Белграда.

При этом он не стал вдаваться в подробности, отметив лишь, что эти действия были направлены против «некоторых органов и учреждений» в Сербии.

Вучич добавил, что в этой связи в состав штата диппредставительства будут внесены определенные изменения.

Позиция Скопье

В свою очередь, македонские СМИ увязывают действия Белграда с возможной готовностью Скопье поддержать заявку Косово на вступление в Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич ранее уже предупреждал, что подобный шаг со стороны Македонии может серьезно осложнить и без того непростые отношения между двумя странами.

На сегодняшний день независимость Косово — бывшей южной сербской провинции — признана 111 странами мира. Против выступают пять стран — членов ЕС, а также Россия и Китай, обладающие правом вето в Совбезе ООН. Белград придерживается позиции, сводящейся к тому, что независимость Косово нельзя признавать, однако следует исходить из существующих реалий.