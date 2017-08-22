Мировая кампания солидарности с профсоюзом РЭП нарастает 1 22.08.2017, 19:35

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Более 2900 человек из 98 стран оставили подпись под обращением к властям Беларуси.

Продолжается международная кампания солидарности с профсоюзом РЭП: более 2900 человек из 98 стран оставили подпись под обращением к властям Беларуси. Много подписантов из США, Германии, Франции, Бельгии, Великобритании, Канады, Австралии; встречаются и подписи из Сьерра-Леоне, Тринидада и Тобаго, Вануату, Джибути, Реюньона, Непала и даже одна подпись из Ватикана. Сбор подписей продолжается, сообщает praca-by.

Кампания начата по инициативе Международной конфедерации профсоюзов и Глобального профсоюза IndustryAll.

Руководство IndustryAll в Рио-де-Жанейро, 2016 год

Обращение размещается на сайте labourstartcampaigns.net, и подписать его может любой желающий: как лидеры, так и рядовые члены профсоюзов из разных стран мира. Письмо после подписания отправляется в администрацию Лукашенко, в МИД и прокуратуру Беларуси.

Геннадий Федынич, лидер независимого профсоюза РЭП, прокомментировал кампанию солидарности.

– Вчера и сегодня администрация правителя, МИД, прокуратура Беларуси получает множество писем со всего мира с требованием прекратить преследование независимых профсоюзов. Есть ли смысл в кампании солидарности, если наши государственные органы не выдают никакой реакции на эти письма?

– Смысл любой кампании солидарности – это включение в нее профсоюзов всего мира. Эти письма говорят о главном: наши коллеги за рубежом понимают, что сегодня случилось в Беларуси. В свое время и РЭП участвовал в международных кампаниях. Акция солидарности – это нормальная работа членских организаций IndustryAll. Позиция профсоюзов очень важна: профсоюзы донесут свою точку зрения до властей. Правительства должны будут отреагировать на эти заявления, потому что проигнорировать мнение профсоюзов невозможно.

– В Беларуси независимые профсоюзы не состоят в открытом диалоге с властью. Какая ситуация в других странах?

– Невозможно себе представить, чтобы к профсоюзу IG Metall не прислушалось правительство Германии: это самый крупный профсоюз их страны, который обладает весом, как и профсоюзы в других европейских странах.

– Насколько хорошо председатель Глобального профсоюза IndustryAll Вальтер Санчес знаком с ситуацией в Беларуси?

– Вальтер Санчес – профсоюзник, не чиновник от профсоюза; он вполне адекватно оценивает те условия, в которых приходится действовать независимым профсоюзам, потому что знает об этом не понаслышке.

– Какие еще действия, помимо подписания открытого письма, могут предпринять руководители IndustryAll и Международной конфедерации профсоюзов?

– В самое ближайшее время они будут встречаться с международными организациями и говорить о 87 Конвенции МОТ и о нарушении прав профсоюзов в Беларуси; и, конечно, требовать соответствующей реакции.