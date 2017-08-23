закрыть
23 августа 2017, Wednesday, 13:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Грызуны выгнали президента Нигерии из офиса

2
  • 23.08.2017, 9:48
  • 1,754
Фото: AFP/Bertrand Guay

Не успел правитель страны вернуться с лечения в Британии, как вынужден был перейти на режим работы из дома.

Президент Нигерии Мохаммад Бухари был вынужден покинуть свой офис и ближайшие три месяца будет работать из дома из-за нашествия крыс, сообщает gogetnews.info.

Бухари недавно вернулся из Великобритании, где провел три месяца на лечении.

Однако, как заявил журналистам представитель правительства Гарба Шену, президентский офис подвергся нашествию грызунов, которые погрызли мебель и повредили систему кондиционирования.

По словам Шену, у президента хорошо оборудованный офис дома, и он идеально сможет работать оттуда.


Мнение

Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко
Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик
Лукашенко - спамер
Лукашенко - спамер Ирина Халип
Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск