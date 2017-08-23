Грызуны выгнали президента Нигерии из офиса 2 23.08.2017, 9:48

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Фото: AFP/Bertrand Guay

Не успел правитель страны вернуться с лечения в Британии, как вынужден был перейти на режим работы из дома.

Президент Нигерии Мохаммад Бухари был вынужден покинуть свой офис и ближайшие три месяца будет работать из дома из-за нашествия крыс, сообщает gogetnews.info.

Бухари недавно вернулся из Великобритании, где провел три месяца на лечении.

Однако, как заявил журналистам представитель правительства Гарба Шену, президентский офис подвергся нашествию грызунов, которые погрызли мебель и повредили систему кондиционирования.

По словам Шену, у президента хорошо оборудованный офис дома, и он идеально сможет работать оттуда.