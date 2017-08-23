Сельчане о трудлагерях Шуневича: Нам они не нужны 14 23.08.2017, 11:30

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Игорь Шуневич

Работники «Хутор-агро» возмущены идеей отправить к ним бывших заключенных.

Агрогородок «Хутор-агро» в Светлогорском может стать первым экспериментальным предприятием, на котором будут работать бывшие осужденные. О нашумевшей инициативе министра внутренних дел Игоря Шуневича здесь знают, однако далеко не все рады видеть таких соседей, говорится в репортаже «Белсата».

«Будет лишь бы что»

«Мы люди спокойные, тихие. Не нужны они нам»

«Здесь все люди обеспокоены, что начнутся кражи, будут по огородам лазить, повсюду».

«Не дадим мы им работы, так они обратно пойдут «чудить». Или сопьются. Поэтому нужно надежду людям давать ».

«Будет лишь бы что, это я вам прямо говорю».

- полагают жители агрогородке.

Министр считает иначе

По словам Игоря Шуневича, проект позволит «снизить количество рецидивов» и создаст условия для «социальной реабилитации бывших заключенных».

«Для того, чтобы они имели жилье, работу, зарплату, могли обеспечивать себя и свою семью, если это нужно, гасили долги перед государством, ну и в конце концов возвращались к нормальной жизни», - рисует «прекрасные перспективы» министр внутренних дел.

Если же инициативу, анонсированную Шуневичем, признают успешной, ее развернут во всех областях страны.

Будет ли она эффективной?

«Большие расходы, которые потом спишутся. Это техника, которая будет ломаться, так как эти люди не понимают, как она работает, не хотят на ней работать, не умеют на ней работать», - говорит экономист Николай Новиков.

Что же до качества хозяйства, то ситуация в «Хутор-агро», хотя и далека до идеала, но пока позволяет людям хоть где-то работать. Поэтому руководство предприятия и местные власти, по словам сельчан, должны в первую очередь решить насущные проблемы: отремонтировать дороги, закупить новое оборудование, повысить зарплаты.

«Власти вместо того, чтобы заниматься реальной социализацией людей, которые вышли из места заключения, пытаются найти вот такие дешевые варианты, фактически создав такие полувоенные, полутюремные сельскохозяйственные предприятия», - уверен правозащитник Алесь Беляцкий.

При этом новая инициатива Игоря Шуневича, известного не только предложением шить детскую хоккейную форму силами осужденных, но и любовью к форме НКВД, берет свое начало именно со времен деятельности этой структуры: именно в 30-е-50-е годы прошлого века принудительный труд заключенных, известный как система ГУЛАГ, претерпел свой максимальный «расцвет».

Специалисты, с которыми пообщался «Белсат» говорят, что ни к чему новая инициатива не приведет. Неизвестно, по какому расписанию экс-узники будут работать, сколько они будут зарабатывать, чтобы гасить задолженности перед государством, смогут ли самостоятельно уволиться с работы и главное - смогут ли социально реабилитироваться в хозяйствах, которым сегодня самим как никогда нужно новую жизнь.