Белорусский борец греко-римского стиля завоевал серебро на ЧМ в Париже 23.08.2017, 12:21

Радик Кулиев

На пути к победе представитель Беларуси одолел китайского, болгарского, казахстанского и азербайджанского борцов.

Представитель Беларуси Радик Кулиев принес Беларуси серебряную медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе в столице Франции Париже, сообщает tut.by.

В финальной схватке в весовой категории до 80 кг Радик Кулиев со счетом 0:5 уступил Максиму Манукяну из Армении. На пути к финалу уроженец Докузпаринского района Дагестана Радик Кулиев обыграл китайского, болгарского, казахстанского и азербайджанского борцов.

В категории до 130 кг белорус Кирилл Грищенко в поединке 2-го круга уступил турку Ризе Кайалпу (1:3), который затем стал чемпионом мира. В утешительном турнире Грищенко дошел до схватки за бронзу, однако в ней проиграл кубинцу Оскару Пино Хиндсу (1:3) и занял итоговое 5-е место.

В категории до 75 кг Казбек Килов в полуфинале уступил Виктору Немешу из Сербии (0:7). Белорусский борец получил право сразиться за бронзу, но в схватке за медаль проиграл иранцу Саеду Мораду Абдвали (0:8) и занял 5-е место.

Бронзовый медалист Олимпийских игр 2016 года Джавид Гамзатов (до 85 кг) начал выступление на ЧМ в Париже с поражения от турка Матехана Башара (0:7), который затем выиграл золото. Гамзатов же получил право побороться за бронзу в «утешиловке». Однако в первой же встрече уступил Азату Бейшебекову (1:3) из Кыргызстана.

Будущему чемпиону, немцу Франку Штаблеру, уступил во 2-м своем поединке на турнире и белорусский борец Павел Лях (до 71 кг) — 1:7. В утешительном раунде Павел уступил азербайджанцу Расулу Чунаеву (4:8) и завершил выступление.

Максим Кажарский (59 кг), Сослан Дауров (66 кг) и Александр Грабовик (98 кг) потерпели поражения в стартовых схватках и завершили выступление.

23−24 августа в Париже будут разыграны медали чемпионата мира в женской борьбе, 25−26 — в вольной борьбе у мужчин.